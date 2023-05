A una semana de su anticipado debut en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), el centro estelar DeMarcus Cousins ha cumplido con las expectativas como refuerzo de los Mets de Guaynabo.

El cuatro veces Jugador Todo-Estrella de la NBA debutó el pasado 1ro de mayo con una victoria de los Mets sobre los Leones de Ponce. En una participación limitada, tuvo siete puntos con cinco rebotes en 15 minutos.

En los últimos tres encuentros, dos contra Carolina y uno frente a Quebradillas, ha encontrado su ritmo al registrar dos doble-doble. Su mejor juego fue el domingo pasado con 31 puntos y 19 rebotes en la victoria sobre los Piratas.

“Lo que he visto de Cousins me ha gustado mucho. Lo primero es que lo veo que se lo está disfrutando”, dijo José Juan Barea, retirado jugador de la NBA y actual gerente general de los Grises de Humacao.

“Cuando llegó, lo vi en forma. Llegó flaco y con ganas de jugar. El BSN es un juego físico, no tan rápido como la NBA. Le va bien. Hace un poco de todo. Sabe jugar. Tiene mucha experiencia con equipos buenos así que sabe ganar. Lo que he visto me ha gustado. Es seguir trabajando, manteniéndose saludable y ayudar en lo que pueda”, agregó Barea, quien jugó su últimos dos años como canastero con los Cangrejeros de Santurce en 2021 y 2022.

Cousins promedia 19.5 puntos con 10.8 rebotes en sus primeros cuatro partidos. Los Mets enderezaron su temporada luego de un arranque de 1-8 para tener récord ahora de 10-10.

Cousins, de 32 años, jugó 11 temporadas en la NBA con los Kings de Sacramento, los Pelicans de Nueva Orleans, Warriors de Golden State, Rockets de Houston, Clippers de Los Angeles, Bucks de Milwaukee y Nuggets de Denver.

Acumuló media de 19.6 puntos y 10.2 rebotes en su carrera enebeísta.

Los Mets reciben el miércoles a los Cariduros de Fajardo.