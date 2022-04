San Germán - Los Atléticos y su dirigente Eddie Casiano tuvieron una gran noche en su debut este martes en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) cuando se crecieron a medida que pasaron los minutos para llevarse la victoria en tiempo extra ante los Leones de Ponce por marcador de 82-81 en un intenso partido celebrado a casa llena en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez.

El tiempo reglamentario cerró a 77 unidades por bando, mientras el juego se definió con un tiro libre del ‘combo guard’ de San Germán, el refuerzo Sheldon Mac, en los segundos finales. El importado finalizó con 39 puntos.

El partido representó la primera oportunidad de Casiano al frente de los Atléticos, equipo al que perteneció y en donde fue pieza clave en los últimos tres campeonatos de los Atléticos en 1991, 1994 y 1997.

“Cuando salí a la cancha y vi a todo el mundo gritando, no sabía ni como reaccionar. Me sorprendió, soy del pueblo, soy de aquí, soy sangermeño. La sangre mía es anaranjada, pero es algo bonito que no me esperaba. Eso viene con una responsabilidad bien grande, que es que tenemos que venir a competir todos los días. hacer las cosas bien y llevar al grupo como tenemos que hacerlo y trabajar todos los días para representar al pueblo que está detrás de nosotros en todo momento. Eso es lo más importante”, expresó Casiano tras la victoria de sus pupilos.

Al referirse al partido, Casiano dijo que era normal que su equipo comenzara de la manera que lo hizo, pues es un grupo que nunca había una situación como la de hoy.

“Cuando nos sacaron 18 puntos yo sabía que tarde o temprano íbamos a hacer el click. Era cuestión de tiempo. Pero 20, sacaron 21, y era cuestión de mantenerse en la mitad -menos de 10 o 10- y luego en la segunda mitad, afincar. Y eso fue lo que hicieron los muchachos”, apuntó.

Por su parte, el dirigente de Ponce, Wilhelmus Caanen, reconoció que no se sentía satisfecho con el resultado del partido. Al preguntársele sobre las jugadas cantadas que se le vio objetar, dijo que solo se preocuparía por las cosas que puede controlar.

“Yo podría sentarme aquí y poner muchas excusas. Pero la realidad es que a pesar de muchas cosas que pasaron allá afuera, que nosotros no tenemos control y otras personas sí, ellos allá con su conciencia. Nosotros fallamos muchos tiros libres cruciales que a lo mejor nos pudieron dar una ayuda para tener opción a la victoria”, expresó Caanen al referirse a tiros de Jezreel de Jesús y el refuerzo Jarell Brantley.

El ambiente del partido lució animado desde el principio, con los fanáticos de ambos conjuntos defendiendo sus colores con coros desde las abarrotadas gradas. Durante la presentación del equipo y del cuerpo técnico, Casiano fue recibido con un sonoro aplauso.

De hecho, la prórroga fue intensa y provocó discusiones de bando y bando por jugadas cantadas por los oficiales. Igualmente, los fanáticos se hicieron sentir cuando no estuvieron de acuerdo con lo que aconteció en el tabloncillo.

Con el resultado, los Atléticos juegan para 1-0 y los Leones para 1-1.

Eddie Casiano debutó hoy como piloto de los Atléticos. (Jorge A Ramirez Portela)

Sheldon Mac se roba el show

Los Leones tomaron la delantera rápidaemente en el primer parcial con triple de Jarrell Brantley, para irse al frente 5-2. A partir de ahí no cedieron el puntero gracias a su mejor puntería en tiros de dos y tres, para cerrar esos primeros 10 minutos con ventaja de 32-13.

Para el segundo tiempo, los Atléticos despertaron y se metieron al juego con un gran periodo de Mac, quien aportó 15 puntos, y ayudó a reducir la ventaja ante los Leones por seis puntos. Para los minutos finales, Ponce retomó el control para llevarse la primera mitad por 10 puntos (45-35).

En el tercer tiempo, los Atléticos volvieron a confrontar problemas debajo del canasto, lo que aprovechó Ponce para volverse a despegar en los primeros minutos. Mac volvió a cargar la ofensiva de San Germán en ese parcial para beneplácito de los fanáticos que vieron como ayudó a cerrar la brecha ante Ponce por un punto (56-55).

Mac continuó con el show y logró darle una breve ventaja de un punto a San Germán por 57-56. Ponce volvió a irse al frente, pero Mac se vistió de héroe para empatar a 59 al cierre del tercer periodo.

Por los Atléticos, Luis “Pelacoco” Hernández aportó 14 puntos y el centro Jorge Brian Díaz agregó nueve.

Por los Leones, De Jesús fue el mejor con 16 puntos. Brantley y E.J. Crawford encestaron 14 tantos cada uno.

En otro partido de la noche, los Cariduros de Fajardo superaron 78-72 a los Vaqueros de Bayamón.