Cuando restan dos semanas exactas para la culminación de la temporada regular en la NBA, los Lakers de Los Ángeles de LeBron James lucen en riesgo de quedar fuera de los playoffs, lo que coronaría una errática campaña 2021-2022 para un equipo que no ha tenido mucho de su lado desde que ganó el título a finales de 2020.

Los Lakers, décimos en la Conferencia del Oeste con pobre récord de 31-42, tienen aún la opción de buscar su entrada a los playoffs pero solo por medio del minitorneo de tres encuentros del ‘play in’.

Faltándole solo nueve partidos de la fase regular a partir de este domingo en la noche, y a 11.5 juegos de distancia del sexto lugar en el Oeste, ya no tienen manera de clasificar directo.

Según el formato actual de clasificación a los playoffs en la NBA, clasifican directo solo los mejores seis equipos de cada conferencia. Entonces el séptimo y el octavo, que en el pasado clasificaban también directo, ahora tienen que jugar un partido adicional entre ambos, para decidir quién llega séptimo oficialmente. El perdedor entonces espera por el que gane el otro encuentro entre el noveno y el décimo. El tercer juego será entonces el que defina el octavo y último boleto.

Los Lakers pueden incluso ascender en lo que resta de la fase regular hasta la octava posición, pues solo cuatro juegos los separan de sus vecinos de Los Ángeles, los Clippers. Y una victoria como octavo, en el primer partido del ‘play in’, le daría el séptimo lugar para el cruce en las series de primera ronda.

Al momento son los Timberwolves de Minnesota los que están séptimos en el Oeste con marca de 43-32, a solo medio juego de los Nuggets de Denver, que están sextos (43-31) pero no están seguros en dicha posición, pues todavía tienen ocho partidos (incluyendo el de anoche contra Oklahoma City).

“Lo que más favorece a Los Ángeles es que el resto de los equipos debajo de ellos no está compitiendo. San Antonio es el más cercano. A dos juegos. Pero San Antonio tiene algo que me ha sorprendido… si ves ese elenco, están para dar un poquito más”, analizó el narrador de las transmisiones en español de los juegos del NBA League Pass, Álvaro Martín, quien a la postre piensa que los Lakers llegarán cuando menos al ‘play in’.

Su calendario no parece el más fácil en lo que resta de acción. Deben medirse dos veces a los Pelicans de Nueva Orleans, que están novenos con su mismo récord (31-42), empezando este domingo a las 7:00. También tienen dos encuentros pendientes contra los Nuggets de Denver, uno con Utah, con Dallas, con Golden State y con Phoenix, este último líder de toda la liga. No obstante, aunque la mayoría son encuentros contra rivales de mejor marca, los que están por debajo no parecen amenazarlos en el décimo lugar.

San Antonio le sigue en la undécima posición con registro de 29-44, y Portland en la duodécima con 27-46..

“Veo que esa inercia le va a permitir a Los Ángeles llegar al ‘play in’. El único equipo que aquí puede sacar un poquito la cabeza es San Antonio. Veo a Nueva Orleans bastante bien aceitado, jugando buena defensiva. José Alvarado está teniendo una temporada tremenda”, agregó Martín sobre los Pelicans.

La lesión del pívot y delantero Anthony Davis, sumada a la producción por debajo de lo esperado de Russell Westbrook a su llegada al equipo, son parte de los factores que no han permitido que los Lakers engranen o luzcan como un equipo contendor.

De hecho, las cosas les han ido peor que en 2021, su primera temporada tras ganar el campeonato en la burbuja en octubre de 2020. El año pasado los Lakers tuvieron que conformarse con jugar el ‘play in’ al arribar en séptima posición con marca de 42-30. Y aunque le ganaron el duelo adicional a los Warriors de Golden State, se eliminaron en la primera ronda de los playoffs al caer 4-2 ante los eventuales finalistas, Suns de Phoenix.

De hecho, los Suns volvieron a ser dominantes esta temporada y acaban de asegurar antes del fin de semana la primera posición y la ventaja de cancha local en toda la postemporada, hasta donde lleguen. Sin incluir la acción del sábado, marcan el paso en el Oeste y en toda la liga con marca de 60-14.

Tienen nueve juegos de ventaja sobre los Grizzlies de Memphis (51-13), que también aseguraron su pase a los playoffs. Golden State (48-26), Utah (45-29), Dallas (45-29) y Denver (43-31), son hasta ahora los mejores seis en esa conferencia.

Con James Harden (izquierda) y compañía, los Sixers de Filadelfia buscan bajar de la primera posición del Este al Heat de Miami. (Matt Slocum)

En la del Este, por otro lado, el Heat de Miami comanda con récord de 47-27, aunque los Sixers de Filadelfia y los campeones defensores Bucks de Milwaukee amenazan con bajarlos de la cima, cuando juegan para 46-27, a solo medio partido. Incluso Boston (46-28) podría llegar todavía primero, pues está a un solo juego del puntero. Chicago sigue en el quinto lugar con marca de 42-31, mientras en el sexto están empatados Cleveland y Toronto con 41-32.

“Sin lugar a dudas”, contestó Martín a la pregunta si cree que se puede catalogar de decepcionante la temporada de los Lakers. Y para él lo es no solo por lo ocurrido dentro de la cancha, sino fuera de las líneas a nivel gerencial.

“No solo por las lesiones. Hay un vacío gerencial. Ninguno ha demostrado un gran conocimiento de cómo armar un equipo. Creo que eso les está pasando factura. A raíz de esa percepción, entra por otro lado la idea de que LeBron James, gran vendedor, gran activo, que su presencia hace que varios jugadores allí entren y cobren el salario mínimo, le permite a ese equipo armar una plantilla llena de figuras que tenían mayor protagonismo en otro lugar. Siempre va a haber un ajuste tremendo en un equipo cuando tienes ‘All Stars’ jugando por salario mínimo y con un papel productivo. Siempre van a haber roces y ajuste”, agregó Martín sobre los Lakers y su rendimiento por debajo de lo esperado esta campaña.

En ese sentido dijo que hay un descuadre entre el salario y el papel que le han dado a Russell Westbrook.

“Russell produce cuando él es el eje. Le estás pidiendo a un ‘purasangre’ que agarre el arado y empiece a ir cuesta arriba. Es un descuadre… la confección del equipo es pobre. Un equipo mal construido”.

En resumidas cuentas el cronista de los partidos de la NBA no cree que vayan a ocurrir muchos cambios de la séptima a la décima posiciones hasta el último día de la temporada regular.

“Solamente van a haber cambios de orden entre Pelicans y Lakers. Aquí la pregunta es quién queda con quién. ¿Con quién se enfrentarán los Lakers? ¿Con Minnesota o con los Clippers? ¿Tú te imaginas un juego (de play in) de los Lakers en su propia cancha, pero de visitante (ante los Clippers) y que se eliminen en su propia cancha?”, teorizó Martín.