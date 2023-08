La temporada número 49 del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) arrancará este sábado, 5 de agosto, con las campeonas Explosivas de Moca iniciando su defensa de título en un partido que será transmitido en pantalla nacional a través de Telemundo, el primero de una veintena durante el torneo 2023 que irán a través del principal canal de la cadena se anunció este jueves en conferencia de prensa.

Contrario a lo que se había anunciado en semanas anteriores, de que el BSNF regresaba a la pantalla de televisión, pero cuyos juegos serían transmitidos en el canal secundario de la cadena, Punto 2, el presidente de Telemundo dio la sorpresa durante la conferencia de la liga, celebrada en el Museo del Deporte en Guaynabo, revelando que todos los partidos a ser televisados, incluyendo el inaugural en que las Explosivas reciben a las subcampeonas Gigantes de Carolina, irán por el Canal 2.

Con la participación de tres jugadoras refuerzos por equipo, la liga femenina tendrá en 2023 la participación de ocho equipos, incluyendo dos franquicias de expansión. Estas son las Pollitas de Isabela, que regresan al circuito, y las Ganaderas de Hatillo, que por primera vez tendrán básquet femenino.

“Ustedes se merecen que el Baloncesto Superior Nacional Femenino vaya por la pantalla de Telemundo, y no solo el juego inaugural sino la temporada completa”, dijo Cancela, quien a la vez hizo un llamado a auspiciadores para que crean en el producto del BSNF.

Jerry Batista, dirigente del Equipo Nacional femenino, será honrado por la liga con la dedicatoria de la temporada 2023. (David Villafane/Staff)

La temporada número 49 le será dedicada al dirigente de la Selección Nacional femenina, Jerry Batista, profesor y técnico también en la UPR de Bayamón, además de que cuenta con múltiples campeonatos en el BSNF y en la Liga Atlética Interuniversitaria. Batista es uno de los principales propulsores del baloncesto femenino y así lo reconoció el presidente de la liga, Luis Gabriel “Gaby” Miranda cuando hizo el anuncio de la dedicatoria.

“Si yo estoy aquí rezando que molí vidrio hace 20 y pico de años, la persona que voy a presentar ahora lleva moliendo muchos vidrios y más que yo”, comenzó diciendo Miranda refiriéndose a sus esfuerzos por adelantar la causa del baloncesto femenino, pero reconociendo que Batista comenzó mucho antes.

“Cuando hablamos de lucha, en el caso mío llevo una carrera de 24 años en el BSN y me he mantenido en ambos lados (en la liga masculina y en la femenina) pero también conozco de personas que tienen el talento para estar en el BSN haciendo mucho dinero y teniendo éxito, pero decidió tomar en las manos una lucha, trabajarla desde la base y llevarla hasta conseguir el éxito”, agregó Miranda refiriéndose al BSNF y a Batista.

“Así que esta temporada 2023, por fin se le hace honor y se le dedica al profesor Jerry Batista, coach del Equipo Nacional y gerente general de las Cangrejeras de Santurce”.

La temporada constará de 16 juegos por equipo, y al terminar la fase regular clasifican a la postemporada seis quintetos. De esos, los primeros dos pasan directo a la fase semifinal con un ´bye´, mientras que del tercero al sexto pasan a jugar series cortas de 3-2, cruzando el tercero con el sexto y el cuarto contra el quinto, explicó el director de torneo, licenciado Rafael Otero.

Los dos equipos ganadores de esos cuartos de final, entonces pasan a disputar las semifinales contra los dos equipos que cogieron ´bye´ en la primera ronda de playoffs. Las semifinales se jugarán en formato de 5-3, mientras que la final será a un máximo de siete juegos, o el primero que gane cuatro.

“Gracias a todas las chicas que prácticamente las he visto crecer y desarrollarse, a la licenciada Yanira Liceaga que fue un dolor de cabeza cuando empecé yo a dirigir, porque era la que siempre me ganaba con Isabela. Creo que siempre me he mantenido en el baloncesto femenino, aunque estuve en el masculino, porque primero tenía dos hermanas que jugaban baloncesto, y porque realmente entendí que el baloncesto femenino nunca ha tenido, ni todavía, lo que se supone que se merezcan estas jóvenes y mujeres para poder lograr todas las cosas que hemos tenido”, dijo Batista, quien ganó su primer título con las desaparecidas Indias de Canóvanas en 1998. Tras la mudanza de la franquicia a Carolina, las Gigantes conquistaron ocho cetros bajo el mando de Batista.

El piloto nacional dijo que hace unos años el discurso en la Selección ha comenzado a transformarse de queja por falta de recursos, a la decisión del cuerpo técnico y de las jugadoras en trabajar duro para comenzar a tener resultados y comenzar a ganarse por derecho propio la atención de auspiciadores, los medios y la fanaticada. Y ese mensaje fue el que llevó Batista al BSNF durante la conferencia, como un reto y motivación a las jugadoras de la liga.

Bajo el mando de Batista, la Selección Nacional femenina consiguió su primera clasificación y posterior participación en su primer Mundial de la FIBA de básquet femenino en 2019, y su primera aparición en unos Juegos Olímpicos en Tokio 2020. Además, acaban de jugar en 2022 en su segundo Mundial y por primera vez avanzaron a segunda ronda.

“Es respeto. Realmente mi agradecimiento a Ito Juarbe y a Paquito Rosa por la oportunidad que me brindaron de tener este reto en un equipo de expansión. Son dos personas fiebrúas igual que yo. Tenemos un proyecto. Es un producto donde ellas también juegan. No es mi primer año en la liga”, dijo por su lado el dirigente Tony Ruiz, quien ha dirigido en el pasado a Morovis, Mayagüez y a Aguada en el BSNF. “El baloncesto femenino ha elevado su juego tanto a nivel local como internacional. Ser parte de esto para mí es una bendición”.

Ruiz dijo que la exposición que ha tenido la Selección Nacional ha tenido como resultado un mayor interés de jovencitas por el baloncesto desde categorías menores. Como ejemplo recordó que para los inicios de la armadora nacional Pamela Rosado, la llegó a entrenar junto a su hermano, quien jugaba para él, porque “no había baloncesto femenino” en esa época. Hoy día, destacó Ruiz, hay categorías menores específicas para los equipos femeninos.

La armadora de las campeonas defensoras Explosivas de Moca, Génesis del Toro, de 25 años, es un ejemplo en términos de las influencias que la impulsaron a jugar el baloncesto.

Natural de Bayamón, practicó todo tipo de deportes, incluyendo voleibol, pero se fue destacando en el básquet al punto de inclinarse por esta disciplina. Al momento va a su tercera temporada en el BSNF y ya cuenta con campeonatos con las Gigantes de Carolina y las Explosivas.

“Nuestras expectativas son las mismas, defender el campeonato. El equipo se ve muy bien. Creo que esta temporada va a ser muy buena. Este es mi segundo año en el equipo, y espero tener mi tercer campeonato”, dijo la armadora recordando que debutó en el BSNF ganando el título con las Gigantes.

“Ha sido un proceso largo”, continuó, hablando entonces sobre el desarrollo del baloncesto femenino. “Cuando yo empecé a jugar baloncesto tenía 13 o 14 años y no se veían muchos equipos femeninos. En el proceso ha venido creciendo eso, y va influenciando a niñas que quieren jugar. Creo que ha sido de todo. Los medios que ayudan a apoyar el baloncesto y eso ha ayudado también a que personas se quieran involucrar en jugar. En mi caso fue todo. Me encantaba el deporte desde chiquita. El baloncesto fue por un ´mix´ de todo. Mi hermano jugaba, mi papá también fue atleta, y poco a poco me fui destacando un poco más en baloncesto y seguí ese camino”, dijo Del Torro, quien jugó baloncesto colegial con University of Central Florida y luego se transfirió a Alabama.

Junto a las Explosivas y las Gigantes, aparte de los equipos de expansión de Isabela y Hatillo los restantes cuatro equipos en la temporada 2023 serán los de las Montañeras de Morovis, las Cangrejeras de Santurce, las Patriotas de Lares y las Atenienses de Manatí.