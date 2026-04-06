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Los Rockets arruinan el regreso de Stephen Curry tras dos meses fuera

El estelar jugador volvió a la acción, pero el rival no dio margen para celebraciones

6 de abril de 2026 - 9:17 AM

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Alperen Sengun se abraza con Stephen Curry tras el choque entre Warriors y Rockets. (Godofredo A. Vásquez)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

San Francisco - Alperen Sengun anotó la güira de la ventaja con 11 segundos por jugar tras un pase de Kevin Durant, y los Rockets de Houston resistieron a Stephen Curry en su regreso después de estar fuera más de dos meses para imponerse 117-116 sobre los Warriors durante la noche del domingo.

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Curry falló un triple largo y frontal en los últimos segundos.

Gary Payton II encestó la canasta de la ventaja tras una interferencia en el aro de Amen Thompson con 20 segundos restantes, pero Durant tomó el control del otro costado de la cancha. Terminó con 31 puntos, ocho rebotes y ocho asistencias contra su exequipo, y encestó un triple crucial con 2:10 por jugar.

Pero falló con 38 segundos restantes, y Draymond Green encontró a Payton cortando hacia la pintura.

Curry deslumbró en el cierre para anotar 29 puntos con 11 de 21 en tiros de campo en 26 minutos, después de perderse 27 partidos consecutivos por una lesión en la rodilla derecha —su primera acción desde el 30 de enero contra Detroit.

La penetración de Curry dejó el juego a un punto con 1:27 por jugar; luego Sengun convirtió una jugada de tres instantes después, solo para que Curry respondiera con un triple en la otra punta.

Curry recibió una cálida ovación de pie y saludos en la pantalla gigante —también manifestó su agradecimiento en un video— cuando ingresó con 4:54 por jugar del primer cuarto. Fue la primera vez que salió desde la banca en un partido de temporada regular desde el 7 de marzo de 2012, contra Memphis. La última vez que fue suplente fue en el cuarto juego de la primera ronda de los playoffs de 2022 durante la más reciente carrera al campeonato de los Warriors.

Las cosas se calentaron brevemente a mitad del segundo cuarto cuando Green y Jabari Smith Jr. intercambiaron palabras y tuvieron que ser separados. Smith terminó con 23 puntos y nueve rebotes, mientras que Sengun sumó 24 unidades y Thompson 18 y siete asistencias.

Curry y su hermano menor Seth jugaron juntos por primera vez cuando Stephen volvió a entrar al partido en el minuto 6:19 del segundo cuarto, la primera vez que dos hermanos han estado juntos en la historia de la franquicia de los Warriors, según Elias.

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BaloncestoNBAWarriors de Golden StateRockets de Houston
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