¡Imparable! Cooper Flagg firma 45 puntos ante los Lakers

Dallas - Cooper Flagg anotó 45 puntos y los Mavericks de Dallas pusieron fin a su racha más larga de derrotas en casa en 32 años, de 14 partidos, con una victoria por 134-128 sobre los mermados Lakers de Los Ángeles la noche del domingo.

LeBron James sumó 30 puntos y 15 asistencias para los Lakers, ya con boleto a los playoffs, que estuvieron al frente apenas 13 segundos en los primeros minutos de su primer partido desde que las lesiones dejaron fuera a Luka Doncic y Austin Reaves por el resto de la temporada regular.

Doncic, líder anotador de la NBA, sufre una distensión en el tendón de la corva izquierdo, y Reaves, el segundo máximo anotador de Los Ángeles, está fuera por una distensión en el oblicuo izquierdo. Ambos se lesionaron en una abultada derrota en Oklahoma City el jueves.

Flagg, quien tuvo nueve asistencias y ocho rebotes, encadenó partidos consecutivos de 40 puntos por primera vez, dos noches después de que el novato de 19 años y primera selección del draft anotara 51 para convertirse en el primer adolescente de la NBA con un partido de 50 puntos. Flagg es el primer novato con encuentros consecutivos de al menos 40 unidades desde Allen Iverson (temporada 1996-97).

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Luke Kennard logró el primer triple-doble de su carrera con 15 puntos, un récord personal de 16 rebotes y 11 asistencias para los Lakers, que cayeron a un empate en el tercer lugar de la Conferencia Oeste con Denver, aunque Los Ángeles tiene el criterio de desempate sobre los Nuggets. Houston tiene la oportunidad de meterse en la pelea por el tercer puesto en la última semana de la temporada regular.