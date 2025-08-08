Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
8 de agosto de 2025
80°nubes dispersas
DeportesBaloncesto
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Los Vaqueros responden ante su gente y se adueñan del control de la final del BSN

JaVale McGee y Danilo Gallinari se combinaron para 64 puntos y Bayamón superó 100-79 a los Leones para tomar ventaja 2-1 en la serie

8 de agosto de 2025 - 10:43 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
JaVale McGee, refuerzo de los Vaqueros, fue el mejor anotador del partido con 33 puntos. (BSN / Joseph Colón)
Sara Del Valle Hernández
Por Sara Del Valle Hernández
Periodista de Deportessara.delvalle@gfrmedia.com

Bayamón - Comandados por los refuerzos JaVale McGee y Danilo Gallinari, los Vaqueros de Bayamón defendieron este jueves el Coliseo Rubén Rodríguez para llevarse el tercer partido de la final del Baloncesto Superior Nacional (BSN) por marcador de 100-79.

RELACIONADAS

Bayamón recuperó la ventaja en la serie, 2-1.

El cuarto partido será el sábado en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens, de Ponce.

McGee encestó 33 unidades y atrapó 12 rebotes. Gallinari -por su parte- aportó 31 unidades, cogió ocho rebotes y sumó seis asistencias por los ganadores.

Por los Leones, el importado Brady Manek anotó 19, Michael Devoe encestó 13 y Matthew Mooney 12 tantos.

El recién firmado refuerzo de los Vaqueros, Rayjon Tucker, vistió el uniforme azul y blanco. Marcó siete puntos y fue sacado de juego en el cuarto tiempo con cuatro faltas. Tucker sustituyó a Chris Duarte, quien fue dado de baja tras lesionarse la espalda en el primer partido de la serie final en Bayamón.

De hecho, Duarte vio el partido desde los asientos cercanos al canasto de la zona sur.

Los Leones tomaron una temprana ventaja con un tiro de tres de Jordan Murphy y un tiro de Jezreel de Jesús. El capitán de los Vaqueros, Javier Mojica, consiguió empatar a 7-7 con cinco puntos.

Los equipos volvieron a empatar a 9-9, pero un rally de 20-4 de los Vaqueros le dio ese primer tiempo por doble dígito, 29-13.

Gallinari fue veneno para los Leones con 16 puntos, incluyendo cuatro triples, en esos primeros 10 minutos.

Tucker produjo sus primeros cinco puntos en los primeros segundos del segundo tiempo producto de un tiro de tres y dos tiradas libres. El marcador se puso 34-15.

Los Leones afinaron su puntería y lograron ponerse en juego al acercarse a cuatro tantos.

McGee entró a escena para volver a despegar a los Vaqueros en los minutos finales para que los Vaqueros se fueran al descanso con ventaja de 10 por marcador de 47-37.

Para el tercer tiempo, los Leones entraron con intensidad para acortar la ventaja de hasta 16 unidades que llegaron a tener los Vaqueros. Un empuje de Bayamón en los minutos puso el marcador 72-59 a favor de los locales.

Para los últimos 10 minutos, Bayamón consiguió contener a los Leones para conseguir la victoria ante una eufórica fanaticada.

Tags
Vaqueros de BayamónLeones de PonceBSNBaloncesto
ACERCA DEL AUTOR
Sara Del Valle Hernández
Sara Del Valle HernándezArrow Icon
Periodista bayamonesa con más 30 años de experiencia en la cobertura de diversos temas. En la última década, se ha especializado en deportes, materia que la ha llevado a reportar competencias...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 8 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Deportes
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: