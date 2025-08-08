Los Vaqueros responden ante su gente y se adueñan del control de la final del BSN

Bayamón - Comandados por los refuerzos JaVale McGee y Danilo Gallinari, los Vaqueros de Bayamón defendieron este jueves el Coliseo Rubén Rodríguez para llevarse el tercer partido de la final del Baloncesto Superior Nacional (BSN) por marcador de 100-79.

Bayamón recuperó la ventaja en la serie, 2-1.

El cuarto partido será el sábado en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens, de Ponce.

McGee encestó 33 unidades y atrapó 12 rebotes. Gallinari -por su parte- aportó 31 unidades, cogió ocho rebotes y sumó seis asistencias por los ganadores.

Por los Leones, el importado Brady Manek anotó 19, Michael Devoe encestó 13 y Matthew Mooney 12 tantos.

El recién firmado refuerzo de los Vaqueros, Rayjon Tucker, vistió el uniforme azul y blanco. Marcó siete puntos y fue sacado de juego en el cuarto tiempo con cuatro faltas. Tucker sustituyó a Chris Duarte, quien fue dado de baja tras lesionarse la espalda en el primer partido de la serie final en Bayamón.

De hecho, Duarte vio el partido desde los asientos cercanos al canasto de la zona sur.

Los Leones tomaron una temprana ventaja con un tiro de tres de Jordan Murphy y un tiro de Jezreel de Jesús. El capitán de los Vaqueros, Javier Mojica, consiguió empatar a 7-7 con cinco puntos.

Los equipos volvieron a empatar a 9-9, pero un rally de 20-4 de los Vaqueros le dio ese primer tiempo por doble dígito, 29-13.

Gallinari fue veneno para los Leones con 16 puntos, incluyendo cuatro triples, en esos primeros 10 minutos.

Tucker produjo sus primeros cinco puntos en los primeros segundos del segundo tiempo producto de un tiro de tres y dos tiradas libres. El marcador se puso 34-15.

Los Leones afinaron su puntería y lograron ponerse en juego al acercarse a cuatro tantos.

McGee entró a escena para volver a despegar a los Vaqueros en los minutos finales para que los Vaqueros se fueran al descanso con ventaja de 10 por marcador de 47-37.

Para el tercer tiempo, los Leones entraron con intensidad para acortar la ventaja de hasta 16 unidades que llegaron a tener los Vaqueros. Un empuje de Bayamón en los minutos puso el marcador 72-59 a favor de los locales.