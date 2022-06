Los Warriors de Golden State tendrán esta noche la oportunidad de regresar a la cima de la NBA, cuando visiten a los Celtics de Boston en el sexto partido de las Finales.

Golden State domina la serie 3-2 luego de ganar el pasado lunes 104-94 en el Chase Center en San Francisco e intentará coronarse en la carretera para su cuarto cetro en los últimos ochos años con el trío de Stephen Curry, Klay Thompson y Draymond Green.

“Simplemente entiendes cómo son los nervios”, dijo Curry ayer.

“Al final del día, una vez que sales, solo tienes que estar en el momento. Tienes que estar presente tanto como sea posible, no te preocupes por las consecuencias de una victoria o una derrota. La única oportunidad que tienes son esos 48 minutos”, agregó Curry.

Ambos equipos se han robado partidos en cancha ajena, con Boston ganando el duelo inicial en el Chase Center y los Warriors haciendo lo mismo en el cuarto desafío en el TD Garden. Los Celtics juegan para 28-13 este año en su casa.

Si Boston logra extender la serie, sería su tercera consecutiva que llega al límite de siete partidos. Así, eliminaron a los campeones Bucks de Milwaukee y al Heat de Miami en la Conferencia del Este.

Los Celtics no aprovecharon una mala noche de Curry, quien no anotó un triple en el quinto juego (primera vez en 132 juegos de playoffs), para robarse otro juego en Golden State. Andrew Wiggins cargó la ofensiva de los Warriors con 26 puntos.

También, fue un partido inconsistente para los Celtics, fallando sus primeros 12 tiros detrás del arco. Además, cometieron 18 errores. De hecho, juegan para 1-7 en lo que va de postemporada cuando cometen 16 pifias o más.

“Tienen que controlar las emociones y salir a disfrutar el juego, defender su cancha local. No creo que Boston pierda tres juegos consecutivos”, analizó Tony Ruiz, dirigente y comentarista del BSN.

“Tuvieron la oportunidad en el quinto juego, pero se quedaron sin piernas. Jayson Tatum y Jaylen Brown jugaron 44 minutos (cada uno). La ofensiva tiene que fluir para que Boston pueda derrotar a los Warriors. Tienen que anotar más de 100 puntos. No hay de otra”, agregó Ruiz.

Boston se ha aferrado a los triples en intento de igualar el juego de los Warriors. En el quinto juego, dispararon 32 veces para 11 aciertos. Tatum consiguió cinco en nueve oportunidades.

“Lo que pasa es que quieren jugar el mismo estilo de juego de los Warriors. Siempre he dicho que para derrotarlos a ellos, no deben hacerlo de esa manera porque no pueden. Debes atacar más la pintura y tratar de correr para poder buscar canastos más fáciles”, indicó Ruiz.