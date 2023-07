Luis Cuascut respondió al llamado del dirigente Nelson Colón cuando lo necesitó en el quinto y sexto partido de la final del Baloncesto Superior Nacional (BSN) el año pasado contra los Atléticos de San Germán.

El joven canastero aportó un granito de arena a la estrategia defensiva de Bayamón. En el quinto juego, tuvo 10 puntos con tres rebotes en la victoria 96-65. En el sexto juego para ganar el campeonato, ayudó en la defensa en el triunfo 76-61 en San Germán.

En 2023, Cuascut, de 24 años, no está con el equipo campeón que busca repetir el cetro en la serie de campeonato frente a los Gigantes de Carolina.

Este año, fue reclutado para formar parte de la Selección Nacional 3x3 en busca de la clasificación a los Juegos Olímpicos 2024.

El Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) otorgó becas tanto a Cuascut como a Adrián Ocasio, Antonio Ralat, Leandro Allende y Brian Vázquez para estar de lleno en el programa.

El viernes, Cuascut estuvo de visita en el segundo juego de la final en el Coliseo Guillermo Angulo, echando de menos su presencia en la plantilla vaquera.

“Con muchas ganas de estar ahí. Los apoyo cuando puedo. Probablemente, puedo hacer falta porque cuando entro doy mi 100%, pero mi equipo está bien preparado y está en la final, que no es casualidad”, dijo Cuascut a El Nuevo Día, al admitir que se le hizo un poco difícil el cambio.

Luis Cuascut, a la izquierda, junto al equipos 3x3 que ganó oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, San Salvador 2023. (Carlos Rivera Giusti)

Tampoco es que la está pasando mal.

“Fue un poco incómodo al principio porque estoy acostumbrado a esto (5x5), pero era una nueva oportunidad de viajar el mundo. Eso no se le da a todo el mundo. He ido a Filipinas, Austria, Francia y Canadá. Agradecido y feliz con lo que estoy haciendo”, agregó.

Cuascut viene de ganar la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador el mes pasado en la modalidad para repetir el metal obtenido por el programa en Barranquilla 2018. La escuadra está número 15 en el escalafón mundial para mantener la posibilidades abiertas de ir a París 2024.

El programa, que ha tenido éxito en la justa regional así como en los Juegos Panamericanos, ha sido un gran taller para figuras del BSN en la actualidad como Ángel Matías (Santurce), Tjader Fernández y Josué Erazo, ambos de los Atléticos.

“Llevo seis meses constante y mi juego ha cambiado, al igual que mi físico. He mejorado mi tiro exterior y mi defensa. Es lo que me gusta y lo he mejorado un poco más. Ofensivamente, aporto para que cuando vuelva al BSN ponerlo en práctica y que me vaya bien si Dios permite”, indicó Cuascut.

La próxima parada de Cuascut y el Equipo Nacional 3x3 será en Canadá.

“El Comité Olímpico y la Federación han hecho tremendo trabajo con ese proyecto. Es un año. Es un proceso. Si las cosas salen bien, se puede mejorar”, finalizó.