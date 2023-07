Podría decirse que la serie final del Baloncesto Superior Nacional (BSN) vuelve a comenzar desde cero hoy, sábado, en Bayamón.

Los campeones Vaqueros reciben a los Gigantes de Carolina en el Coliseo Rubén Rodríguez para el tercer asalto de la serie de campeonato, nivelada a una victoria por bando. El partido comenzará a las 8:00 p.m.

Bayamón recuperó la ventaja de cancha local el jueves tras reaccionar con una victoria 75-69 sobre Carolina en el Coliseo Guillermo Angulo.

Los carolinenses albergaron su primer juego de final de la liga en 15 años, luego de asaltar el pasado martes el “rancho” vaquero” por final 89-85 en tiempo extra.

Ahora, la serie se convierte en una de 5-3.

Los Vaqueros no se vieron afectados por el “calentón” de Carolina el jueves, poniéndole freno a los inspirados Gigantes, quienes no habían perdido en su cancha desde el inicio de la postemporada en seis compromisos.

Bayamón tuvo un avance de 24-0 en la primera mitad, dejando a Carolina en solo 22 puntos, lo que resultó decisivo en la noche. Tuvo ventaja hasta de 22 unidades en el tercer parcial.

Responder en la carretera no es motivo de celebración para la escuadra vaquera. El dirigente Nelson Colón ya sabe que un descuido ante la tropa de Carlos González puede costarle otro revés ante su fanaticada.

“No hemos hecho nada si no aprovechamos la oportunidad que nos dará el próximo juego (hoy). Es dejar las emociones aquí (en Carolina). Este es un equipo veterano. Aquí nadie celebró, nadie gritó ni tiró agua. Vimos lo que hicimos bien y mal. Es reponernos nuevamente. Enfocar el grupo y tener un buen entrenamiento para estar listos para el partido”, dijo Colón.

Bayamón regresa a cancha nuevamente con la incertidumbre en cuanto a la participación del armador titular Ángel Rodríguez, quien arrastra una lesión de tobillo desde el cuarto juego de las semifinales frente a los Atléticos de San Germán.

Colón reiteró que Rodríguez sigue día a día en su recuperación. El experimentado base Javier González ha tomado la posición titular, con promedio de 13 puntos en dos partidos.

Bayamón sacó provecho de sus jugadores reservas en el partido con 21 puntos en la victoria del jueves. El centro importado Marvin Jones tuvo 12 puntos, y el escolta Benito Santiago Jr. aportó nueve, producto de tres triples.

“Increíble lo que nos puede dar nuestro banco. Hay que darle confianza. Tenemos dos superjugadores que pueden ser regulares en cualquier equipo, que es Benito y un refuerzo de calidad. Es darle confianza y oportunidad de que jueguen, de que sean parte del partido”, indicó Colón.

Jones entró en las semifinales en sustitución de Jacob Wiley, fuera de la postemporada por una lesión en la pantorrilla. Poco a poco, Jones se ha ajustado al sistema de juego de los Vaqueros.

“Siempre dije que no íbamos a sustituir a Wiley, pero que este muchacho nos podía ayudar. Era cuestión de tiempo, darle confianza y que pudiera entender lo que hacemos. Lo veo muy bien. Creo que ya encajó en lo que nosotros hacemos. Es un gran jugador. Es inteligente, defensivo y con diferentes repertorios. Es un arma que nos puede beneficiar en esta serie”, añadió Colón.

González: “Es seguir batallando”

En el bando de Carolina, González simplemente apuntó que el equipo tiene que volver a Bayamón con la mentalidad de robarse otro juego.

“Estamos en una buena posición. Es cuestión de reagruparnos. Esto no se ha acabado. Fue el segundo juego. Estamos uno a uno. Al final, es un simple juego. Es seguir batallando. Este grupo nunca se ha quitado. Por eso estamos aquí. Hasta que el primer equipo gane cuatro partidos esto no se acaba”, confió González.

El estelar importado Mike Scott fue limitado a 16 puntos luego de anotar 35 en la victoria en Bayamón.

“Yo pensaba que no era humano. Ahora me entero. Tuvo su noche mala. Está acostumbrado a anotar, pero es parte del juego. No fue su día. Me corresponde a mí ponerlo en una mejor situación para que sea más efectivo”, dijo González.

Carolina ha dependido de un solo refuerzo como titular desde las semifinales contra Guaynabo. El alero Ronald March está relegado al banco y apenas acumula nueve puntos en los dos partidos frente a Bayamón.