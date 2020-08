En el escenario más grande que ofrece la NBA, Luka Doncic continúa demostrando por qué debe ser considerado como el futuro rostro de la liga.

Su nombre estuvo en boca de todos el domingo en la noche, cuando logró un sensacional canasto de tres mientras sonaba la chicharra para darle a sus Mavericks de Dallas una victoria, 135-133, sobre los Clippers de Los Ángeles en tiempo extra. Ese canasto igualó la serie de primera ronda a 2-2, y los Mavericks -ampliamente desfavorecidos en esta serie- llegarán con muy buenas sensaciones y la confianza por las nubes al quinto partido del martes en la noche.

El encuentro, en la burbuja de Orlando, arrancará a las 9:00 de la noche.

LeBron James, Damian Lillard y Stephen Curry fueron solo algunos de las figuras que acudieron a las redes sociales para reaccionar a la increíble jugada final. Y es que ese canasto fue solo el punto de exclamación a una épica actuación, que terminó con un triple-doble de 43 puntos, 17 rebotes y 13 asistencias.

PUBLICIDAD

Fue su segundo triple-doble consecutivo en esta postemporada.

“Una de las mejores sensaciones que he vivido como jugador”, dijo Doncic sobre el disparo decisivo, según publicó The Associated Press. “Simplemente fue algo especial”.

“Sabemos que este chico tiene talento para lo dramático”, declaró, por su parte, el coach de los Mavericks, Rick Carlisle. “Es un tipo que vive para momentos como éste”.

Cuando se comienza a hablar de Doncic como el futuro de la liga, no se exagera. En apenas su segunda temporada en la NBA, sus registros ya ponen su nombre al lado de algunos de los mejores baloncelistas en la historia.

Por ejemplo, según Basketball Reference, Doncic es apenas el quinto jugador en la historia de la NBA en anotar más de 40 puntos en un partido de postemporada y lograr el canasto de la victoria. Los otros son Michael Jordan, James, Kawhi Leonard -a quien está enfrentando en esta serie- y Lillard.

Para tener un poco de perspectiva sobre lo que fue su histórica actuación, nba.com recopiló algunos de los hitos de su partido del domingo. En par de renglones, es el único en la lista.

Con 21 años y 177 días de edad, Doncic es el jugador más joven en la historia de la NBA en lograr un canasto ganador en la postemporada. Además, su triple doble de 43 puntos, 17 rebotes y 13 asistencias es único en la historia. Solo otros dos jugadores habían registrado al menos 40 puntos, 15 rebotes y 10 asistencias en un juego de postemporada: Oscar Robertson y Charles Barkley.

PUBLICIDAD

Luka Doncic, izquierda, suelta el canasto ganador ante la defensa de Reggie Jackson durante el partido del domingo. (Kevin C. Cox)

Para algunos fanáticos, el nombre “Jordan” vino a la mente al ver la facilidad con la que Doncic se zafó de la defensa de Reggie Jackson para crear un poco de espacio, y soltar el tiro de tres que terminó en el fondo de la malla para la victoria. Pues Doncic, según ESPN Stats & Info, igualó a Jordan en un renglón: son los únicos dos jugadores en anotar 40 puntos en un partido de postemporada que estaban perdiendo, para lograr el canasto ganador.

La cuenta de relaciones públicas de los Mavericks también publicó un increíble dato: Doncic es apenas el segundo jugador en la historia en registrar 100 puntos, 40 rebotes y 30 asistencias en sus primeros cuatro partidos en playoffs. ¿El otro? Robertson.

Las genialidades de Doncic han puesto a los Clippers en una posición inesperada. Los Ángeles había barrido la serie de tres partidos en la temporada regular por un promedio de 11 puntos, lo que colocaba al equipo angelino como favorito para dominar sin problemas a los Mavs. Después de todo, las aspiraciones de estos Clippers es lograr el primer campeonato en la historia de la franquicia.

Doncic, no obstante, se presenta como un peldaño en el camino.

Tras el partido, el dirigente de los Clippers, Doc Rivers, prefirió enfocarse en las fallas de su propio quinteto, que dejó escapar una ventaja de 21 puntos en el segundo parcial.

“He estado diciendo esto durante tres juegos: somos mucho mejores de lo que estamos jugando. Pero, honestamente, hay que dar crédito a Dallas. Jugaron sin (Kristaps) Porzingis. Pero siguieron jugando. Jugaron juntos. Movieron la bola”, dijo Rivers en conferencia de prensa.

PUBLICIDAD

“Y puedes ver la diferencia en el espíritu. Ellos hacen un avance, y todos están emocionados. Y nosotros cedemos. Así que esto es (culpa) de todos nosotros. Y mía también. Tenemos que arreglar las cosas”, sentenció Rivers.