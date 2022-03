Desde pequeño, Matthew Lee siempre escuchó las historias de su padre Butch Lee como jugador estrella a nivel colegial en la NCAA con la Universidad de Marquette.

Ahora, Matthew, a sus 22 años, puede contar su propia historia como baloncelista colegial al formar parte de la histórica corrida de la Universidad de St. Peter’s en el Torneo de Campeonato de este año.

Como armador titular, el canastero puertorriqueño ayudó a los Peacocks a convertirse en el primer equipo sembrado número 15 en una región en avanzar al ‘Elite Eight’ en la historia del certamen, sacando del medio a programas de primer orden como Kentucky y Purdue.

El nombre de Matthew resonó a nivel nacional durante el sorpresivo avance de St. Peter’s. Matthew ahora tiene una mejor idea de lo que vivió su progenitor en 1977 al ganar el título nacional con Marquette y ser el Más Valioso del ‘Final Four’. Y es algo que lo llena de emoción.

PUBLICIDAD

“Es algo grande. Desde que decidí jugar baloncesto siempre quería hacer mi propio nombre. Estoy bien contento que mi padre haya ese personaje en el baloncesto y yo quería ser igual o mejor que él. Quizás, no sea como él, pero ahora la gente me puede ver a mí. Que también digan el jugador que fui”, compartió Matthew con El Nuevo Día desde Nueva Jersey.

“Ahora entiendo muchas cosas de las que él me hablaba a través de los años, diciendo que hay que hacer bien las cosas fuera de la cancha. El que papi haya sido una persona tan grande en el baloncesto trae mucha presión, pero él nunca me metió presión para que yo fuera bueno, esa presión me la puse y ahora pude vivir esa experiencia”, continuó.

La historia ‘cenicienta’ del torneo comenzó en la Región Este el pasado 17 de este mes en Indianapolis. Allí, St. Peter’s salió al tabloncillo para enfrentar al segundo sembrado y favorito para avanzar a la segunda ronda, Kentucky, un programa con ocho títulos nacionales.

En la primera ronda del certamen, Matthew Lee y St. Peter's sacaron del camino al reconocido programa de Kentucky. (The Associated Press)

El historial de St. Peter’s apenas le llegaba a los tobillos, haciendo apenas su cuarta aparición en el Torneo de Campeonato, tras el ganar el título en la Conferencia MAAC sobre Monmouth.

Y el primer tablazo del torneo llegó con una victoria de S. Peter’s 85-79 en tiempo extra con cuatro puntos y cuatro asistencias de Matthew en 26 minutos. En la segunda ronda eliminaron a Murray State 70-60 para avanzar al ‘Sweet 16′ y continuar con la magia en la competencia.

PUBLICIDAD

Otro duro rival apareció en el camino en el tercer sembrado, Purdue, pero los Peacocks volvieron a sorprender y adelantaron a la ronda de los mejores ocho con un triunfo 67-64, siendo Matthew una pieza importante con dos tiros libres anotados en los segundos finales.

Haciendo historia con su arribo al ‘Elite Eight’, el mágico viaje de St. Peter’s llegó a su fin ante North Carolina por final de 69-49 con el boricua marcando dos puntos en 27 minutos.

¿Cómo puedes describir estos días vividos en el Torneo de Campeonato?, se le preguntó.

“Fueron días largos, pero bien especiales. Vivimos cosas que nunca habíamos vivido. Para muchos era la primera vez que viajábamos en un avión privado (de sede en sede mientras avanzaban en la competencia) y la primera vez que jugábamos en una cancha de la NBA, pasando por el lado de jugadores y coaches de la NBA. Fue una historia bien bonita”, contó Matthew, cuyo conjunto jugó en Indianapolis y Filadelfia.

Matthew y los demás integrantes del equipo regresaron el lunes al campus de la universidad. Y fueron recibidos como héroes. No era para menos.

“Ha sido de locos. Cuando llegamos habían muchas cámaras y gente pidiendo autógrafos. Algunos se acercaban llorando. Es algo que nunca olvidaré. Es algo que nunca había soñado”, relató el joven canastero al agregar que el viernes habrá una parada de celebración.

“Ahora es que estoy viendo lo que sucedió. Mientras estaba jugando, estaba enfocado en el juego y no en lo que estaba pasando afuera. Ahora, estoy viendo algunas cosas”.

PUBLICIDAD

Desde el primer momento que llegaron al Torneo de Campeonato, Matthew dijo que el grupo apuntó a lo más alto de la competencia. Esa confianza, según dijo, fue fundamental para el éxito del equipo.

“No pensábamos en los nombres como Kentucky o Purdue. Veíamos a los demás como humanos. Sabíamos lo que teníamos que hacer y siempre salimos a jugar con mucha confianza. Sabíamos que con nuestra defensa teníamos una gran oportunidad”.

Si alguien disfrutó la corrida de St. Peter’s fue el progenitor de Matthew. A través de videos en las redes sociales, se vio a un emotivo Butch llorando tras cada gesta de la universidad de su hijo.

“Fue bien especial. Es una persona bien sentimental”, dijo el estudiante de Sports Management.

Matthew se desarrolló en las categorías menores en la isla, particularmente, en Guaynabo Basketball Academy. Estudió en la isla hasta el octavo grado, antes de completar la escuela superior en dos instituciones: Eastside en Nueva Jersey y Dohn Prep en Ohio.

Ahora acaba de completar su tercer año de elegibilidad con St. Peter’s. Esta temporada promedió 6.8 puntos, 2.9 asistencias, 1.8 rebotes y 1.8 turnovers en 23.7 minutos. Tiró para un 36.4% de campo. Comenzó regular en 25 de 30 partidos.

Esta experiencia, ciertamente, alimentará a Matthew y a sus compañeros para seguir desarrollando sus habilidades y aumentar su confianza.

“Me motiva mucho. Uno siempre veía los videos de otros jugadores y ahora al ver que puedes competir con ellos, te da más motivación. Todos los pareos los jugué bien y siento que puedo hacer lo mismo que ellos”, concluyó.