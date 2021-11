Los Vaqueros de Bayamón tenían que hacer ajustes de urgencia para no quedar eliminados de forma sorpresiva en los playoffs del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Luego de alterar el cuadro titular y atornillar la defensa, los campeones defensores siguen con vida, dejando a los Mets de Guaynabo en 60 puntos, con 93 de su parte, en la victoria del quinto partido de la semifinal B en un empaquetado coliseo Rubén Rodríguez

Bayamón tendrá otro turno para empatar la serie y obligar un séptimo decisivo el jueves en el coliseo Mario “Quijote” Morales.

“Pienso que vimos un Bayamón diferente que en los últimos tres partidos. Más centrado y enfocado en los pequeños detalles que nos hicieron ver diferente. Una ejecución defensiva sólida hoy”, dijo el dirigente Nelson Colón luego del encuentro.

Bayamón fue dejado en 71 y 66 puntos en las derrotas del tercer y cuarto juego para verse acorralados en la pared tras una temporada de ensueño, terminando primeros en el torneo regular con marca de 28-5 tras un inicio de 15-0.

El virazón defensivo limitó la potente ofensiva de los metropolitanos, quienes en el primer juego encestaron 68 unidades para luego estallar con 101, 82, y 84 en la racha de tres triunfos en la serie.

“Fue un gran partido. Creo que por primera vez pudimos jugar sólido por 40 minutos en un juego ofensiva y defensivamente”, dijo el alero Kristian Doolittle, quien finalizó con 10 puntos y 12 rebotes.

Colón decidió comenzar el encuentro con Ysmael Romero y Samuel Mojica el cuatro titular. En un principio, parecía el cambio no daría resultado con los Mets arrancando con un 5-0 y ganando el primer parcial 21-16. No obstante, Bayamón confió en su plan al borde de la eliminación y tomaron la ventaja en el segundo parcial con puntos de Benito Santiago Jr. y Cliff Durán.

“No había presión. No hemos sentido presión. Me tranquiliza la madurez del grupo y la forma en que tomamos la cosas. Obviamente, con urgencia, entendiendo que estamos contra la pared y que no nos queda más turnos al bate. Estuvimos consiente de que pudimos ser mejores, de tener un juego bueno y de hacer las cosas correctas como lo hicimos”, indicó Colón.

Los ajustes defensivos dejaron a los Mets con solo dos jugadores en doble figura. Justin Dentmon y Renaldo Balkman encestaron 11 y 10 puntos solamente. Tyquan Rolón, Amida Brimah y Tony Bishop se combinaron solo para 20 puntos.

Colón no quiso revelar la nueva estrategia para controlar a los Mets.

“Cuando se acaben los próximos dos juegos, te los digo todos (los ajustes)”, sostuvo Colón.