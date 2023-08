Nota del editor: oprime aquí para visitar el sitio especial con toda nuestra cobertura de la Copa del Mundo de Baloncesto 2023.

Manila, Filipinas - Misión cumplida.

El Equipo Nacional de Puerto Rico pasó a la ronda de los 16 mejores equipos de la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2023 con un triunfo 107-89 este miércoles sobre China para cerrar la fase de grupos en el Coliseo Smart Araneta.

Por segundo Mundial consecutivo, el quinteto patrio logró el pase a la segunda ronda. Esta vez, terminó segundo en el Grupo B con marca de 2-1, con una victoria sobre Sudán del Sur y un revés ante Serbia.

Los serbios ganaron la llave al terminar de manera invicta. Más temprano, aplastaron por 33 puntos a los africanos.

PUBLICIDAD

Puerto Rico cumplió con el libreto de escenificar un partido en el Mundial contra República Dominicana, que ganó el Grupo A sin perder en tres salidas. Y de paso, la Selección Nacional aseguró cuando menos su presencia en el Repechaje Olímpico de julio de 2024, en busca del pase a las Olimpiadas de París.

Ambos seleccionados caribeños se cruzarán el viernes a las 8:00 a.m., hora de la isla. Italia será el otro rival de Puerto Rico en la segunda fase, al finalizar en la segunda posición en el Grupo A.

Seis boricuas terminaron anotando en doble figura, liderados por Tremont Waters con 22 puntos, además de sus seis asistencias. Ysmael Romero contribuyó en grande con 18 puntos y 10 rebotes. Chris Ortiz tuvo su mejor partido del Mundial con 13 tantos.

“Era lo que queríamos hacer. Salir con una victoria. Alcanzamos nuestra primera meta de avanzar a segunda ronda. Solo estoy feliz por la victoria”, expresó Ortiz en la zona mixta luego del encuentro.

“Me siento bien. Confío en el trabajo que pongo cada día. Gracias a mis compañeros por continuar confiando en mí y encontrándome en cancha. Agradecido por el triunfo”, agregó.

Puerto Rico ganó su primer parcial abriendo un juego en lo que va del Mundial, al superar a los chinos 23-16. En un momento, ganaban por doble dígito. Waters y Piñeiro anotaron cinco puntos cada uno en ese segmento.

/

El dirigente Nelson Colón comenzó el segundo periodo con las reservas, cumpliendo con el trabajo asignado al despegar al combinado patrio hasta por 14 unidades.

PUBLICIDAD

La ofensiva de Ortiz finalmente despertó. El capitán del equipo atinó sus 13 puntos en un segundo cuarto de 29 unidades para Puerto Rico, que se fue al descanso en control 52-37.

La puntería de los boricuas estuvo efectiva en la primera parte, con ocho triples en 17 intentos. De igual forma, protegieron mejor el balón con solo cinco pifias en 20 minutos.

Triple de Waters y cesta de George Conditt IV ampliaron la delantera boricua por 18 tantos (57-39) al iniciar la segunda mitad.

China hizo ajustes con Kyle Anderson en cancha y logró bajar el déficit a nueve (64-55). Puerto Rico mantuvo la compostura y, con 10 tantos de Waters, más el triple perforando el aro, llegó al último periodo arriba 78-69. Un bombazo de Jiwei Zhao al sonar la chicharra mantuvo a los asiáticos cerca en la pizarra.

Cinco puntos corridos de Romero abrieron el cuarto periodo para Puerto Rico recuperar la ventaja de doble figura. Triple de Waters, más asistencia a Romero para donqueo, abrió la pizarra 88-73.

El “cubanazo” se quedó con el parcial final, sumando 12 para poner en caja de seguridad la victoria boricua. Con el resultado, China se despidió de la primera ronda sin victorias (0-3).

Puerto Rico logró el cometido de avanzar a segunda ronda en la Copa del Mundo luego de una preparación de seis partidos de fogueos, comenzando el pasado 4 de agosto contra los dominicanos. Midieron fuerzas con Estados Unidos, Italia, Serbia, Lituania y Letonia. El récord de la gira fue de 1-5, pero las lecciones aprendidas del conjunto puertorriqueño se vieron en la primera ronda.

PUBLICIDAD

“Muchos en algún momento dudaron. Estamos aquí contentos, con una sonrisa. Se que el pueblo también lo está. Es un grupo joven, que tiene mucho deseo. Es un proceso. Muchas personas lo entienden. Otros no. Nosotros estamos aquí cumpliendo la meta que teníamos que era pasar a segunda ronda. Tenemos un gran rival de frente y estamos listos para el resto”, declaró Romero.

Conditt terminó el partido con 12 puntos y siete rebotes, Jordan Howard aportó 11 tantos con cinco asistencias, y Stephen Thompson con 11. John Holland también tuvo su mejor partido con nueve tantos, quedándose a sólo uno de la doble cifra.

En total los boricuas anotaron 16 triples en 34 intentos, para un alto porcentaje desde el arco de 47%.

“La diferencia era que la oportunidad estaba en nuestras manos. No dependíamos de nadie. Era imposible no salir de esta manera. Teníamos que hacerlo de esa manera. No había de otra”, agregó Romero.

Revive aquí las incidencias del partido (espera unos segundos en lo que refresca la plataforma):