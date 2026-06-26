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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Múltiples bajas en la plantilla de Puerto Rico para la tercera ventana de FIBA

George Conditt IV, André Curbelo, los hermanos Jordan y Markus Howard y Tyler Davis no figuran en el listado de 12 jugadores

26 de junio de 2026 - 7:14 PM

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George Conditt IV le comunicó a la Federación que no estaba preparado para jugar en este ventana. El pívot sí ha estado activo en el BSN con los Gigantes. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Jorge Figueroa Loza
Por Jorge Figueroa Loza
Periodista de Deportesjorge.figueroa@gfrmedia.com

La Federación de Baloncesto presentó el viernes a los 12 jugadores que representarán a Puerto Rico en la importante tercera ventana clasificatoria a la Copa del Mundo FIBA 2027 con múltiples notables bajas.

La Selección Nacional es encabezada por el armador José Alvarado, nuevo campeón de la NBA con los Knicks de Nueva York, junto con el delantero debutante Enrique Freeman.

Completan el grupo Gian Clavell, Stephen Thompson Jr., Ethan Thompson, Isaiah Piñeiro, Alfonso Plummer, Enrique Freeman, Ysmael Romero, Arnaldo Toro y Alexander Kappos.

Regresan al seleccionado, dirigido por Carlos González, el escolta de los Leones de Ponce, Jezreel de Jesús, y el veterano delantero de los Cangrejeros de Santurce, Devon Collier.

El centro George Conditt IV, sembrado en el equipo desde el pasado ciclo, estará ausente. Tampoco fueron convocados los hermanos Jordan y Markus Howard, André Curbelo ni el pívot Tyler Davis.

“Estoy enfocado en los jugadores que están”, respondió Yum Ramos, presidente federativo, a El Nuevo Día.

“Tenemos tres jugadores que jugaron en la NBA este año (Alvarado, Ethan Thompson y Freeman) que se unen al grupo de nativos. Collier regresa. Romero y Toro han estado en Mundiales y Olimpiadas”, agregó.

Ramos indicó que Conddit IV, integrante de los Gigantes de Carolina-Canóvanas, comunicó que no se sentía preparado para la ventana.

El canastero vistió el dorsal en uno de los dos partidos de la segunda ventana. Salió lesionado de la pantorrilla.

George Conditt IV jugó en uno de los dos partidos de la ventana de febrero antes de lesionarse.
George Conditt IV jugó en uno de los dos partidos de la ventana de febrero antes de lesionarse. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

Hace varias semanas, El Nuevo Día confirmó que Conditt IV tuvo un altercado con el gerente general Carlos Arroyo, también coapoderado de los Vaqueros de Bayamón, luego de un partido en el Coliseo Rubén Rodríguez.

Tras el incidente, Conditt IV acudió a las redes sociales y anunció su retiro del seleccionado, aunque luego borró los mensajes.

En ese momento, Ramos informó que la situación había sido resuelta y que Conditt IV continuaba siendo parte del programa adulto.

El compañero de Conditt IV en los Gigantes, Tremont Waters, sí confirmó hace unas semanas su retiro del combinado patrio.

Curbelo, por su parte, atraviesa por una lesión que lo ha dejado fuera de los últimos cuatro partidos de los Atléticos de San Germán.

Davis, quien fue incluido a la preselección de 24 jugadores, también está lastimado. No ha visto acción en los partidos recientes de los Osos de Manatí.

Sobre los Howard, Ramos indicó que atraviesan por situaciones personales. Jordan no ha estado con los Cangrejeros de Santurce en los últimos nueve partidos.

“Ellos continúan siendo parte del listado de 24. Estamos enfocados con los que están. Los jugadores están entusiasmados. Vamos a dar la mejor representación que podamos”, apuntó Ramos.

Los boricuas no practicarán en la isla. Partirán el 30 de junio a Hamilton, Canadá, para el duelo del 3 de julio frente a los canadienses. El 6 de julio, el segundo juego es contra Bahamas.

Puerto Rico tiene marca de 1-3, tercero en el Grupo B. Canadá ya está clasificado para la siguiente fase con 4-0. Bahamas, al igual que los boricuas, juega para 1-3. Jamaica, segundo en la llave, tiene 2-2. Dos de los triunfos fueron contra Puerto Rico.

“Estamos muy entusiasmados con el grupo que hemos conformado para esta ventana. Contamos con jugadores de experiencia internacional, jóvenes con mucho talento y un compromiso genuino con representar a Puerto Rico”, declaró González en expresiones escritas.

“Sabemos el reto que representan Canadá y Bahamas, pero nuestro enfoque está en lograr la clasificación a la segunda ronda. Para ello, tenemos que competir con la intensidad, disciplina y orgullo que siempre han caracterizado a nuestra Selección Nacional. Confiamos en este grupo y en nuestra capacidad de responder en los momentos importantes”, añadió.

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Selección Nacional de Baloncesto de Puerto RicoFIBAJosé AlvaradoGeorge Conditt IV
ACERCA DEL AUTOR
Jorge Figueroa Loza
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Santurceño de nacimiento, yabucoeño de crianza. Periodista deportivo desde 2007 con experiencia en los principales medios de prensa escrita en Puerto Rico (El Vocero, Índice, Primera Hora y El Nuevo Día). Sus...
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