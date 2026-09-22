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MVP en Francia: Trinity San Antonio se destaca en la final de la Supercopa

La canastera del Equipo Nacional brilló en el torneo de pretemporada de la liga profesional francesa

22 de septiembre de 2026 - 4:53 PM

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Trinity San Antonio posa con premio de Jugadora Más Valiosa. (Basket Landes)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Trinity San Antonio trasladó su destacada actuación en la Copa del Mundo FIBA 2026 en Alemania a Francia, donde logró un reconocimiento al ser escogida como la Jugadora Más Valiosa en la Supercopa.

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La canastera boricua lideró al club Basket Landes a conquistar el torneo de pretemporada de la liga profesional francesa, tras derrotar 66-53 al Bourges.

San Antonio fue la mejor con 12 puntos, cinco rebotes y cuatros asistencias para llevarse el galardón de Más Valiosa del encuentro.

Fue la segunda Supercopa para el Landes, que también conquistó el título en 2024. Además, son las bicampeonas defensoras del torneo doméstico, en el que también se coronaron en 2021.

San Antonio va a su segunda temporada en el país europeo. En el torneo 2025-26 jugó con el Toulouse, con el que promedió 13.5 puntos en 22 partidos.

La egresada de Grand Canyon University, de 22 años, fue una de las figuras de Puerto Rico en el pasado Mundial.

Las boricuas finalizaron undécimas, con San Antonio promediando 15.5 puntos en cuatro encuentros.

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FranciaBaloncestoSelección Nacional de Baloncesto femenino
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