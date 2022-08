El dirigente de la Selección Nacional de baloncesto, Nelson Colón, no tuvo que analizar mucho la hoja de estadísticas para dar con las causas del revés de esta noche ante Uruguay.

Un dato salta la vista sobre los demás: 22 ‘turnovers’ (errores).

A fin de cuentas, ese juego errático fue lo que enterró a Puerto Rico en Montevideo, en lo que terminó con un revés de 78-70 ante Ia anfitriona Uruguay en las ventanas clasificatorias al Mundial FIBA 2023.

“Ese fue el factor. Botamos 22 veces la bola. Le dimos 22 oportunidades a Uruguay de anotar de nuestros errores. Anotaron 21 puntos (de esos errores) y perdimos por ocho. No hay que mirar mucho más. Los segundos tiros y los ’turnovers’ nos mataron”, comentó Colón en la conferencia de prensa luego del partido.

En una nota positiva, Puerto Rico aprovechó una fina puntería de Alfonso Plummer en el cuarto parcial para finalmente perder por ocho, pese a que estuvo detrás por doble dígito en la mayoría de la segunda parte. En estos clasificatorios, la diferencia de puntos juega un rol vital en los desempates en la tabla de posiciones.

Plummer, apenas en su segundo juego con la Selección adulta, terminó con 20 puntos para liderar a los boricuas.

“El equipo técnico confía en mí. Es un proceso, soy nuevo en esto. No he tocado un balón profesionalmente, así que ahora mismo me estoy adaptando a lo que es el sistema europeo, FIBA, lo profesional, poco a poco ajustándome a lo que es el juego de hoy día”, dijo Plummer.

La Selección ahora viajará a Brasil para participar en el AmeriCup, que arranca el viernes. Los boricuas se estrenan el sábado contra República Dominicana. La misma plantilla que participó en esta ventana está convocada para el torneo continental.

“Salimos mañana para la AmeriCup. Vamos con este grupo. Un día a la vez, acabamos de terminar este partido, tenemos que procesarlo, seguir trabajando, y en estos días, mañana o pasado mañana, nos enfocamos en Dominicana”, sentenció Colón.