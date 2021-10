Nelson Colón ha logrado grandes cosas en su vida, entre ellas el ser nombrado como dirigente del Equipo Nacional masculino de baloncesto, algo que ha catalogado como un sueño hecho realidad.

Sin embargo, reconoció que conseguir sus metas no siempre fue fácil ya que estuvo a merced de situaciones que pudieron haberlo desviado de su camino. Esto es algo que su mamá siempre señala y que Colón compartió durante la conferencia de prensa en la que fue presentado como el nuevo mentor del combinado patrio.

“Eso es un comentario que mi mamá decía mucho. Yo vengo del sistema público de enseñanza y de unas situaciones que eran un poquito difíciles por el entorno en que mi escuela se manejaba. Ese sentido de ser un milagro significa que no me perdí. Pasaron cosas negativas a mi lado, vi cosas que me pudieron haber halado para un lado, pero no las hice”, explicó el técnico al ser abordado por esas expresiones que hizo en la conferencia.

“En ese sentido era fácil que otras cosas pudieran pasar cosas. Por eso es que mi mamá dice que es un milagro que yo me haya mantenido en el camino y le da gracias a Dios por eso”, añadió Colón, quien destacó que proviene de una familia de valores cristianos.

“Cuando tienes una familia que te ayuda, que te educa, que te da herramientas es más fácil manejar las otras situaciones y mantenerse en lo que uno quiere hacer. Gracias a Dios yo conocí el baloncesto temprano, sabía que ese era el camino que había que seguir”, abundó Colón en la conferencia de prensa luego del partido del lunes de la serie semifinal entre los Vaqueros de Bayamón y los Mets de Guaynabo.

Bayamón se llevó ese primer encuentro por marcador de 83-68.

El piloto ponceño aclaró que el provenir del sistema de enseñanza público no debe ser utilizado como excusa para no ser exitoso, y recordó que en Puerto Rico hay muchísimas personas que estudiaron en escuelas públicas y han logrado salir hacia adelante y aportar al país.

“El sistema no puede ser una excusa. Yo no soy el único (que ha tenido éxito). Hay muchas personas valiosas en Puerto Rico e importantes que han salido del sistema de enseñanza público. Menciono al sistema público porque para algunas personas el no tener algunas ventajas o no tener otros escenarios no encuentran la manera de fluir o se pierden en el camino, toman malas decisiones”, explicó.

“Ser del sistema público es un honor y un privilegio para mí porque te prepara para la vida y para momentos que me han tocado vivir”, argumentó.

Colón aprovechó las preguntas sobre este tema para exhortar a los jóvenes a “mantenerse enfocados”.

“Se puede soñar, se pueden tener metas altas y lograrlas. Es cuestión de prepararse. No esperar el momento, sino estar listos para cuando llegue. Y tener fe, poner las cosas en las manos de papá Dios y trabajar por lo que uno quiere. Cosas grandes se pueden hacer si uno se mantiene centrado y con disciplina”.