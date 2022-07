El dirigente del Equipo Nacional Nelson Colón reconoció que las emociones que generó el partido de este lunes ante México en el cierre de la primera ronda de las ventanas clasificatorias al Mundial de FIBA 2023 provocó que el combinado estuviera a punto de perder ese juego.

El partido -celebrado ante casa llena en el Coliseo Roberto Clemente, de San Juan- cerró con una sudada victoria para los boricuas por marcador de 97-87 en tiempo extra. Puerto Rico llegó a tener una ventaja de 18 puntos en el segundo parcial que se les escapó entre el tercer y cuarto parcial.

La escuadra nacional perdió el viernes pasado ante Estados Unidos por 83-75.

“Yo creo que las emociones nos vencieron. Se desesperan. Viene México y nos hizo ‘catch up’. La bola no está entrando. No corremos para atrás, nos hacen canastos fáciles. En el ‘time out’ lo dijimos. No podemos tener una posición mala ofensivamente y tener otra peor defensivamente porque no estamos jugando en ninguno de los dos canastos”, enumeró Colón, quien lució drenado en la conferencia de prensa.

“Estar allá dentro, con esta presión, al frente de nuestra gente, queriendo hacerlo bien y las cosas no están saliendo bien. Es bien difícil. Es bien fuerte manejar estas emociones tanto para ellos como para mí. Como grupo, tenemos que seguir trabajando en eso”, puntualizó.

El también técnico de los Vaqueros de Bayamón en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) también le dio crédito al combinado de México, que supo provocar un tiempo extra tras llegar a estar atrás por 18 puntos en el segundo parcial. Asimismo, reconoció que el combinado confrontó problemas en el tercer parcial en los dos partidos en Puerto Rico.

“Para mí el equipo de México se vio contra la pared y salió bien agresivo, salió en ritmo”, estipuló Colón al reaccionar a una declaraciones del alero Gian Clavell, que dijo que el equipo se confió. “Hemos tenido problemas en los dos partidos en el tercer ‘quarter’. Lucimos ‘flat’. Lo hablamos antes de salir. Traté de acortar lo más posible el ‘half time’ para que tuvieran tiempo de salir y no empezar ‘flat’. Pero hay que darle crédito al equipo de México”, insistió Colón.

De cara a la segunda ronda en agosto, a la que Puerto Rico clasificó con marca apretada de 3-3 en el Grupo D, Colón manifestó que hay que esperar para ver quiénes son los jugadores que están disponibles.

Puerto Rico debía ganar el partido ante México por un margen de más de seis puntos para tener mejor posibilidades de adelantar al Mundial. De hecho, los boricuas quedaron terceros en su grupo, precedidos por Estados Unidos (5-1) y México (4-2).

“Hay que descansar, hay que reunirnos. Hay que ver qué vamos a hacer, quiénes están disponibles para la próxima ventana, que no hayan lesiones, dónde están los muchachos, los que vayan a jugar a Europa, los que van para el G League, los que vayan para la NBA”, declaró.

En cuanto al tiempo de preparación de ese equipo, Colón admitió que le gustaría tenerlos por unas dos semanas antes de comenzar esa ronda y urgió al BSN a tomar en cuenta a la Selección Nacional y sus compromisos.

El BSN había informado que la la postemporada se celebrará del 7 de julio al 21 de agosto. Mientras la plantilla que representó al país el viernes y este lunes fue anunciada el 28 de junio.

“Yo quisiera decir que vamos a tener dos semanas. No me voy a sentar a hablar mal del BSN, ni a criticar nadie, pero tenemos que ponernos de acuerdo porque el Equipo Nacional es importante. Igual de importante que el BSN. Tenemos que ponernos de acuerdo en la misma página para nosotros buscar una manera de tener tiempo de entrenar porque la gente van a decir que eso es una excusa”, dijo.

“El que entiende este juego sabe que tú no puedes prepararte en seis horas para jugar un juego como este. Es bien complicado y necesitamos un poquito más de tiempo. Si me dan una semana, sería el hombre más feliz del mundo”.