Jugadas dos ventanas clasificatorias al Mundial 2023 de FIBA de forma atropellada y errática, el dirigente nacional Nelson Colón confía en que la Selección ponche su boleto al torneo que se celebrará el año entrante entre Japón, Indonesia y Filipinas.

Puerto Rico venció el pasado domingo a Cuba por el mínimo 65-62 para asegurar su presencia en la segunda fase que inicia con la cuarta ventana en agosto y con la fusión de los clasificados del Grupo D, llave de los boricuas, con los equipos del Grupo B que avancen entre Brasil, Uruguay, Chile y Colombia.

Primero, los puertorriqueños jugarán en el Coliseo Roberto Clemente a principios de julio ante Estados Unidos y México en la tercera ventana. Puerto Rico tiene marca de 2-2, detrás de los mexicanos y los estadounidenses, ambos con récords de 3-1. Cuba quedó eliminado al jugar para 0-3 y perder la serie particular contra Puerto Rico.

“Venimos a casa a jugar frente a nuestra gente y eso es clave. Sabemos que para el verano vamos a poder contar con cierta cantidad de jugadores disponibles”, dijo Colón en un aparte con los medios durante el Sorteo de Jugadores de Nuevo Ingreso del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

“Ojalá tenga todo el equipo y tengamos un problema agridulce para escogerlos. Carlos Arroyo (gerente general) está reclutando y hablando desde hoy, diciéndome que habló con varios jugadores que no estuvieron en esta ventana. Vamos a mantener el equipo funcionando en el tiempo muerto, que no hay competencia, activo, tocando base. El juego de México es vital. Podemos llegar segundos, tratando de mantener la mejor posición posible para la segunda ronda”, agregó.

Colón no soltó prenda sobre los jugadores que le mencionó Arroyo.

En la ventana inicial en Chihuaha, México, el pasado noviembre, Colón no contó en su debut como técnico del seleccionado con la dupla estelar de Gary Browne (apendicitis) y Gian Clavell (operación en la rodilla) pero sí con el veterano base José Juan Barea, más los debutantes Jordan Howard, Jordan Murphy e Ysmael Romero.

El Equipo Nacional fue sorprendido por los locales 90-86 y después tuvo que remontar ante los cubanos para salir airoso por 69-60, confrontando problemas en los rebotes y tiros libres.

En la segunda ventana entre Washington, D.C. y La Habana, el seleccionado no tuvo nuevamente a Clavell, ni a Barea, Howard y Murphy. Tampoco estuvieron los delanteros Isaiah Piñeiro y Devon Collier. Un total de ocho jugadores diferentes fueron convocados, con el regreso de Javier Mojica y Luis “Pelacoco” Hernández, más la llegada Stephen Thompson Jr., Tyquan Rolón y Arnaldo Toro, consumiendo sus primeros minutos con la camiseta boricua.

Estados Unidos sacó de la cancha a los puertorriqueños por 93-76 tras una segunda mitad para el olvido. Con los cubanos, volvieron a fajarse en su patio para lograr el triunfo agónico como visitantes sin Romero, quien no pudo entrar a su país debido a problemas con su visado.

“A mi no me gusta hablar de eso (de jugadores ausentes) porque rápido dicen que pongo excusas. Hay unas realidades. Casi ningún equipo va a tener la misma plantilla en todas las ventanas. Es bien complicado. El sistema nos empuja a tener 20 jugadores disponibles que entran y salen del equipo. Son muchas situaciones, pero Arroyo está haciendo un buen trabajo de tener a los mejores jugadores posibles, la Federación nos está dando la mano en grupo y en familia para tratar de representar a Puerto Rico de la mejor manera”, comentó Colón.

“No nos vimos bien. No jugamos un juego bonito pero hicimos lo necesario para sacar la victoria”, añadió.

Para el verano, el panorama es alentador. Clavell estará disponible, además de Howard, Murphy, Collier y Piñeiro ante el fin de la G-League y las temporadas en el exterior. De igual forma, se liberan los jugadores colegiales de la NCAA como el centro George Conditt IV. Además, Barea podría despedirse del Equipo Nacional como jugador sudando frente a su gente.

Otros canasteros como John Holland, Shabazz Napier y José Alvarado pudieran estar en el radar para lucir la monoestrellada.

“De eso se trata, de tener el mejor talento para seleccionar. Todos son buenos, pero el talento que necesitamos en las posiciones (tiene que estar). Una vez estén disponibles, el trabajo está en nosotros… Todavía no tenemos el equipo que queremos tener. Sabemos que podemos ser mejores de lo que hemos sido. Una vez que tengamos ese talento es cuestión de mantener este grupo lo más que se pueda. Gary, Chris Ortiz, Piñeiro; Gian Clavell no han podido jugar conmigo todavía. Estas piezas que son importantes para el equipo, mantenerlas y darles continuidad. Una vez engranemos, podemos ser mejores porque todavía no hemos podido estar juntos todavía”, declaró Colón.

Nelson Colón se confunde en un abrazo con el Eddie Casiano, a quien sustituyó el año pasado en el puesto de técnico del Equipo Nacional. El encuentro se dio en el Sorteo de Jugador de Nuevo Ingreso del BSN. (teresa.canino@gfrmedia.com)

Aprendiz en la Selección

Con marca de 2-2, Colón- también mentor de los Vaqueros de Bayamón en el BSN- admite que todavía atraviesa por un proceso de adaptación como dirigente de la Selección Nacional en el sistema de FIBA.

“Es muy distinto porque en los clubes tu vas con tus jugadores y refuerzos. Aquí tenemos que esperar. A veces, tenemos un equipo una semana antes y dos días antes de salir un jugador se lastima, pasa algo. Es un ritmo totalmente diferente, comenzando por ahí. Estamos haciendo ajustes. Yo siempre he dicho que soy un aprendiz. Sigo aprendiendo como persona, como entrenador y como líder. Mantener un ambiente de trabajo óptimo. Queremos ir a un Mundial y vamos bien. Creo que podemos mejorar. Hay el espacio para eso pero tenemos que trabajar”, subrayó.

De igual forma, ha sentido en sus hombros la presión que conlleva el puesto. Durante un encuentro espontáneo, el pasado dirigente Eddie Casiano, a quien sustituyó, le recordó el peso de la silla.

“(La presión) es súper real. Es una cosa día a día. Se siente del país entero, la prensa, las redes sociales, los jugadores. Nos exigimos muchas cosas. Una vez entramos en cancha, nadie quiere perder. Queremos hacer lo mejor posible. Hay una persona que me dijo que jugar para perder no es lo mismo que jugar para divertirse, para no perder. Cuando no quieres perder es una presión adicional. Yo lo que pido es que nos divirtamos, unidos”, compartió.