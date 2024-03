“No creo que hubiera sobrevivido otro par de semanas”: exjugador de NBA Scot Pollard se recupera tras trasplante de corazón

“Era una ruina”, dijo el exjugador de la NBA y concursante de “Survivor” a The Associated Press el viernes, un día después de que se le dio de alta del hospital y dos semanas luego de que recibió un trasplante cardíaco.

“El hecho de que esto llegara tan pronto probablemente salvó mi vida. No sé cuánto tiempo más habría durado”, dijo Scot Pollard. “Simplemente me estaba deteriorando muy rápido”.

Se le ha advertido a Pollard que muchas familias de donadores no quieren establecer contacto con el receptor, porque ello les hace padecer de nuevo la muerte de sus seres queridos. Los donadores de corazón, en particular, suelen ser víctimas de accidentes, quienes por lo demás tenían una buena salud.

“Yo nunca había considerado ser una donadora, porque no me educaron sobre esto y había algunos temores cuando pensaba en el proceso”, dijo Dawn Pollard. “Se volvió nuestra realidad que Scot necesitara un corazón, así que de inmediato me registré. Estoy orgullosa de ser ahora una donadora de órganos. Me hace sentir bien el saber que podría ayudar a que alguien viva”.