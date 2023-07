Cabizbajo y con una voz dolida, el dirigente Nelson Colón intentó explicar en palabras el desplome de los Vaqueros de Bayamón en el tercer juego de la final del Baloncesto Superior Nacional (BSN) en el Coliseo Rubén Rodríguez.

Fue un gancho al costado por parte de los carolinenses que dejó al campeón defensor desorientado e irreconocible en su propio “rancho”.

Carolina volvió a ganar en la carretera, esta vez de forma contundente 86-66, para tomar comando de la serie de campeonato 2-1.

Los Vaqueros ahora tienen 48 horas para recuperarse, nuevamente, de una debacle, cuando regresen el lunes al Coliseo Guillermo Angulo para el cuarto juego. Allá, ganaron el pasado miércoles 75-67 luego de perder el duelo inicial en tiempo extra 89-85.

“No tuvimos estado mental hoy. No llegamos a conectar”, reaccionó Colón.

“Crédito a Carolina. Se preparó y jugaron muy bien. Comenzamos “flats” otra vez, sin energía. Sin cohesión. No pudimos responder. No pudimos retar el juego. Difícil de aceptar para todos nosotros como competidores y para los planes de hoy. Pero, el baloncesto es así“, agregó.

PUBLICIDAD

Los Gigantes apretaron temprano con un primer parcial de 28-15. La intensidad ofensiva de Carolina disminuyó en segundo periodo pero los Vaqueros continuaron desenfocados, terminando la primera mitad abajo 38-28.

Para la segunda parte, Carolina jugó a su antojo con un Bayamón, campeón defensor del torneo, muy lejos de la ejecución ofensiva acostumbrada. La escuadra vaquera se vio abajo por 24 puntos en el tercer parcial y por 28 en el último cuarto.

“Creo que la desorganización viene de la desesperación, de caer atrás. De tratar de ser el héroe. Del “yo, yo, yo”. Dejamos de mover la bola. Carolina aprovechó e hizo lo que tenía que hacer. Hoy, muy pocas cosas nos salieron bien”, indicó Colón.

A estas alturas, es sorprende ver a un quinteto como el del Bayamón perder la compostura en su territorio. Colón está igual de sorprendido.

“No entiendo dónde estaba la mente de nosotros hoy. No entiendo qué nos pasó. No sé cómo se cambiaron tantas cosas en tan poco tiempo pero el baloncesto es así...”, apuntó.

“El no poder liderar al grupo y llevarlo a jugar de la manera que yo quería, es frustrante para mí y para ellos. Dentro de todo, conozco a mi grupo y no lo quiere hacer mal. Tiene mucho orgullo y compromiso. Pero, el jugar bien es una decisión. Decides si te quedas en este lado o te mueves a la desesperación, al tiroteo (de tiros al canasto), a llegar sin jugadas y a atacar sin propósito. Todas esas cosas pasaron hoy. No fue nuestro día”, indicó.

PUBLICIDAD

En un momento, la fanaticada vaquera, igual de frustrada, le pidió a gritos la entrada a juego del escota Benito Santiago Jr., relegado en esta postemporada al banco. Santiago venía de anotar nueve puntos, con tres triples, como suplente en la victoria en Carolina.

Colón tuvo un mensaje para los aficionados y a los entrenadores que se vean presionados por sus seguidores.

“Un consejo para las personas que me escuchan que son coaches. El día que reaccionemos a hacer lo que la fanaticada quiere, pues tenemos que cambiar a sentarnos con la fanaticada y que la fanaticada tome decisiones”, declaró.

Santiago Jr., a su salida de la instalación, no quiso abundar sobre las decisiones técnicas en el partido.

“Sin comentarios. Hay que venir mañana (a la practicar) y trabajar. Seguir haciendo nuestro trabajo e ir a robar otro partido. Sabemos que estamos construidos para ganar campeonatos. No tengo excusas. Saben que cuando entro hago mi papel. Nada más puedo hacer lo que me digan a mí”, respondió Santiago.

Sin pista sobre el retorno de Ángel Rodríguez

Los Vaqueros volvieron a verse sin los servicios del armador titular Ángel Rodríguez por tercer juego consecutivo debido a la lesión de tobillo que tuvo en la semifinal contra San Germán. La incógnita para su aparición en el cuarto juego el lunes Carolina continúa.

“Para mí, el mejor jugador de la liga. ¿Cómo jugar sin el mejor jugador de la liga? Pero, no ha sido una excusa para nosotros. Hemos salido y tratado de hacerlo bien. Javier (González) ha hecho lo que puede”, apuntó Colón.

PUBLICIDAD

Rodríguez se ha visto en un rol de animador y consejero de su escuadra en las línea sin el uniforme puesto.

“Ángel es el líder de este grupo. Es la cara y la voz, la figura que todos los jugadores miran. Está bien frustrado por lo que pasó hoy. Eso hace los líderes, tratar de ayudar como pueda, llevando un mensaje positivo”, añadió Colón.

Carolina devolvió la derrota

El dirigente de los Gigantes Carlos González atribuyó el éxito de su equipo en casa ajena al trabajo defensivo que dejó a Bayamón en 66 puntos luego de que los propios Vaqueros los limitaran a 69 en el segundo partido.

“Pusieron la zona y la trabajamos bien. Pero creo que la clave fue la defensa. Básicamente, lo que nos hicieron a nosotros lo hicimos. Básicamente, 41 puntos en tres parciales. En el cuarto periodo, llegó el show de Tremont Waters y pudimos abrir el juego. Trámite los últimos 10 minutos, con quien dice”, comentó González.

El estratega informó que el centro George Conditt IV se encuentra bien luego de un cantazo que recibió en la rodilla antes de acabar la primera mitad que lo envió cojeando al camerino.

“Ese carro está nuevo. Ese carro huele a nuevo. Tiene 22 años. Vamos para encima. No se preocupen por eso”, aseguró.

Los Gigantes regresan ahora al “calentón” con la oportunidad de colocar a los Vaqueros en jaque para el primer campeonato de la ciudad en la historia del BSN.

“El próximo juego siempre es el más importante. Hoy, era el más importante porque no podíamos caer. Nuevamente, recuperamos la cancha local. Ahora es ir a casa y ganar ese juego. No podemos fallar dos veces. Tenemos que seguir con la misma intensidad. En lo que fallamos, ponerle más atención”, dijo González.