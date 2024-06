“No es participar, es ganar”: Puerto Rico quiere mejorar en París 2024 el 0-3 del baloncesto femenino en Tokio 2020

Carolina - La Selección Nacional de baloncesto femenino se prepara para competir en sus segundos Olimpiadas, y las jugadoras no pueden estar más comprometidas con la idea de llevar las 10 letras que componen el nombre de “Puerto Rico”.

“Hacerlo con este grupo, desde que empezamos en la Copa del Mundo hasta este punto, simplemente muestra nuestro progreso y lo lejos que hemos llegado. Así que hay mucha emoción. No creo que esté realmente nerviosa ni nada de eso. Pero creo que estoy más emocionada de salir ahí, ver a los otros equipos, ver a todos los jugadores de alto nivel, y llegar a ese nivel”, sostuvo Hollingshed, que debutó internacionalmente con Puerto Rico en la Copa del Mundo de FIBA de 2022, en la que consiguió promedios por de 13 puntos y 6.2 rebotes.

La meta es ganar juegos

Este resultado es algo que no quieren repetir en esta segunda vuelta.

“Yo no juego para participar. La primera Olimpiada era participar, igual con el segundo Mundial, y lo dije. La primera vez que tú vas no sabes cuán grande o cuán alto es el nivel cuando te enfrentas. La segunda vez tienes que subir tu nivel igual que ellas”, apuntó Meléndez.

“No es participar, es ganar y tengo que ganar un juego, gané un juego, quiero ganar el segundo, gané el segundo, vamos a seguir ganando hasta que no puedas más. Así que mi meta para esta Olimpiada no es participar, yo quiero ganar un juego entre esos tres equipos, tengo la posibilidad de hacerlo, voy a hacer lo más posible para ganar un juego, yo no puedo irme de París sin un juego, lo tengo que ganar”, dijo enfáticamente Meléndez, que acumuló promedios de 2.3 unidades, 4.0 rebotes y 1.0 asistencias por juego en Tokio.