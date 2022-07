San Germán.- La fiesta fue a nivel de ganar un campeonato. Eddie Casiano festejó en medio de la cancha del atestado Coliseo Arquelio Torres junto a su familia, mientras que el alero José “Money” Rodríguez brincaba con los fanáticos que dieron el salto al tabloncillo, mientras agitaba la camiseta del ahora retirado José Juan Barea que le obsequió culminado el partido.

Hay mucho que celebrar en “La Cuna”. Los Atléticos avanzaron a las semifinales del Baloncesto Superior Nacional (BSN) por primera vez en una década, tras años como una franquicia perdedora, endeudada y con amenazas de receso. Y ganaron su primera serie desde el 1997, la última vez que ganaron un campeonato.

La franquicia del “Monstruo Anaranjado” fue rescatado por un grupo de empresarios sangermeños, encabezados por el apoderado José “Cheo” Rivera, y Casiano, hijo adoptivo de San Germán que regresó a la Ciudad de las Lomas como dirigente y gerente general luego de sus años de gloria como jugador de los Atléticos en los años noventa.

En medio de la fiesta, Casiano expresó a El Nuevo Día el arduo trabajo de su escuadra para alcanzar esta etapa impensable de postemporada del BSN a principios de abril y catalogó el cambio que hizo con los Piratas de Quebradillas por Rodríguez, Luis “Pelacoco” Hernández y Jorge Bryan Díaz como catalítico del éxito del conjunto.

“Es un reto por la situación en la cual llegué, saliendo de Quebradillas y de la Selección Nacional (como dirigente). Un grupo de valientes compró el equipo, confió en mí y me dejó trabajar, que es lo más importante”, dijo Casiano a El Nuevo Día.

“Me dejaron ser gerente. Escoger los jugadores y trabajar a mi estilo, practicando todos los días, que es lo que uno debe hacer. Respetar la camisa y tener disciplina. El grupo se unió y le ganamos a un gran equipo. Nos metimos donde nadie esperaba, que fue clasificar a la postemporada y ganar la primera serie”, agregó.

Casiano también tuvo la gran ayuda de sus refuerzos, el armador Nate Mason Jr. y el delantero Rondae Hollis-Jefferson, quienes se combinaron en la serie contra Santurce para un promedio de 42.1 puntos por partido. En martes en el sexto juego, Hollis-Jefferson lideró con 26 unidades y Mason Jr. tuvo 22 tantos para la tercera victoria corrida frente a los crustáceos y la duodécima seguida para los Atléticos como locales.

No obstante, Casiano fue enfático en resaltar el cambio por el trío de jugadores (Jorge Bryan Díaz, “Money” Rodríguez y “Pelacoco” Hernández) que recibió de parte de los eliminados Piratas por el base Gary Browne y el alero Phillip Wheeler.

“Mucha gente me criticó. Sí, lógicamente, uno tiene que soltar algo bueno por lo que necesita. Esto buscando un equipo, no individuales. No teníamos jugadores. Si no hacíamos el cambio, este equipo estuviera en una posición bien mala, sin dos jugadores en la posición de cinco y un anotador como Money. Con esto fuimos, armando con un equipo que pueda competir y que pueda jugar duro. Queríamos transformar la franquicia. Se levantó “La Cuna”. Ya tienen un poco de respeto cuando vienen a jugar aquí. De la manera que se vio la cancha, no la veía así desde 1997″, resaltó Casiano.

Los Atléticos terminaron una serie dura y física, de altercados y suspensiones contra los Cangrejeros que al final, Casiano entiendo estuvo a su favor por el factor juventud.

“Es normal el encuentro de un equipo veterano (Santurce) con un joven. Hay una confrontación competitiva. Salen las emociones a relucir. Viene el equipo joven a darle al veterano. Ellos se encontraron con una situación que no podían ganarlos porque teníamos más energía, más fluidez. Ellos tienen grandes jugadores y guerreros, pero siempre he creído que no son los nombres, es el juego unido. Tenemos grandes jugadores como Hollis y Nate, pero son chamacos en los 20 años que se han incrustado en esta franquicia. Se encontraron con un equipo muy motivado, que defiende y bien practicado”, expresó Casiano.

Los Atléticos ahora apuntan a unas semifinales contra los campeones defensores Capitanes de Arecibo. Fue el propio Arecibo que eliminó a San Germán en cinco partidos de la semifinal de 2012. Todavía no hay fecha para el comienzo de la serie.

“Sobre Arecibo, es un gran equipo. Es un imperio de grandes jugadores con mucho rango, rayas de pelea. Tengo que mañana que pensar en ellos. Volvemos a no ser los favoritos. Nosotros estamos colados en esto, de presentados en este baile, pero venimos a jugar y a dar lo mejor de nosotros”, añadió sobre la futura serie.