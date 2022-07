Fajardo.- Los Cariduros cumplieron con su cometido de defender el Coliseo Tomás Dones en los tres partidos que celebraron contra los Leones de Ponce en los cuartos de final del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Ahora, tienen que volver al Auditorio Juan “Pachín” Vicens a un cuarto intento de sacar un juego en la Ciudad Señorial para mantener su temporada con vida.

Fajardo retiró el miércoles de la cancha a los Leones con marcador 116-95 para obligar un séptimo y decisivo juego por el pase a las semifinales de la postemporada de la liga, con los Vaqueros de Bayamón esperando el desenlace.

Ponce también ha cumplido con su cometido de defender su cueva, donde no pierden desde el pasado 18 de junio en un revés frente a Arecibo.

Fajardo ha estado cerca de completar el robo, cayendo en el primero 99-94; en el tercero 104-103; y en el quinto 104-98.

“De parte de los coaches, estamos confiados en sacar ese juego”, dijo Allans Colón, dirigente de los Cariduros, luego de la victoria.

“En los tres hemos nosotros hemos tenido la oportunidad y los muchachos lo saben. Los hablamos antes y después del juego de hoy. Nosotros sabemos que podemos ganar allí. Tenemos que igualar y parear la intensidad con Ponce. Sabemos que vamos a un escenario de 10,000 personas. Es ir enfocados a que es cinco contra cinco. Vamos a tirar todo para ir allá y cerrar la serie”, agregó.

El miércoles, Fajardo tuvo a su cuadro titular en el tabloncillo por casi los 40 minutos del tiempo reglamentario, con Terrence Jones de líder anotador con 30 puntos. Emmanuel Andújar lo siguió 22, más 20 unidades de John Holland y Alex Abreu, ambos, y 19 de Víctor Rudd. De los 116 puntos, apenas cinco vinieron del banco, anotados en los minutos culminantes, cuando el desafío estaba decidido.

Colón indicó que tiene que darle tiempo de juego a Holland y Rudd, quienes se unieron a Fajardo a finales de la fase regular. Mantiene, en tanto, su confianza en la segunda unidad cuando la necesite, ahora más con la temporada en juego el viernes.

“Ha sido una gran serie. Cuando miras los marcadores como locales, han sido más abierto. Se nos ha hecho un poco más fácil acá que allá. Hemos tenido siempre la oportunidad allá pero no hemos metido el canasto grande y ellos han defendido bien su cancha. Ahora, es cero a cero. El más que lo quiera. La presión está un poco allá por ser anfitrión, pero nosotros también queremos esa presión de ganar en el Pachín, que sería grande para nosotros. Sabemos que nos espera una batalla”, indicó Colón.

Wilhemus Caanen, técnico de los Leones y hermano de Colón, reconoció que hay algo de presión al no confiarse por tener la ventaja local para el séptimo choque.

“¿Confiado? Sería una caripelá de mi parte decir eso. Siempre lo he dicho. Fajardo es un gran equipo. Hemos tenido jugar como un equipo de altura para mantener una serie pareja. No creo que la diferencia sea ventaja local o no. Es venir con el enfoque necesario para estar de tú a tú. Hoy, competimos en la primera mitad. En la segunda, un resbalón y nos conformamos un poco. Ellos son un equipo con muchas herramientas y, en un momentito, se abrió el juego”, declaró Caanen.