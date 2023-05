El boxeador puertorriqueño Oscar “El Pupilo” Collazo cumplió hoy, viernes, con el peso con miras al combate titular del sábado ante el campeón de las 105 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), Melvin Jerusalem, en el Fantasy Springs Resort & Casino, de California.

Collazo marcó 105 libras y el filipino 104.6.

Collazo tendrá este sábado la primera oportunidad de convertirse en campeón mundial ante un rival que presenta marca de 20-2 con 12 nocauts. Collazo anda invicto en seis salidas, y acumula cuatro nocauts.

Y tras el pesaje, Collazo reiteró que el sábado bajará del ensogado con la correa de campeón en sus manos.

“Ya ese título tiene mi nombre. Vamos a ganar”, comentó confiado el boricua a este medio.

Collazo agregó que cumplió con el peso sin mayores inconvenientes.

“Cuando eres profesional trabajas para hacer el peso. No lo dejamos para lo último. Fue algo que estuvimos trabajando en el campamento con ajustes en las comidas, bajando a poco a pco. Fueron cuatro meses de campamento. Fue un trabajo duro. Una tremenda experiencia”, dijo Collazo al indicar que los encuentros con Jerusalem estos días en California han sido “normales”.

Aunque llega con apenas seis peleas en el ámbito profesional, Collazo tuvo una destacada carrera como aficionado con apariciones en Mundiales, Juegos Centroamericanos y del Caribe, y Panamericanos.

“He estado en escenarios importantes y he sentido escalofríos. Y también ya he peleado dos veces en Los Ángeles y me gustó la experiencia. Y ahora estoy a las puertas de hacer historia”.

La cartelera podrá ser vista en vivo a través de DAZN a partir de las 9:00 p.m.