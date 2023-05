El boxeador Oscar “El Pupilo” Collazo la da poca importancia a si su rival, el campeón de las 105 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) Melvin Jerusalem (20-2, 12 KO’s), ha llegado o no a Indio para su pelea de este próximo sábado en el Fantasy Springs Resort & Casino.

Al peleador boricua de 26 años solo le interesa que se aparezca el día de la pelea, cuando espera poderlo destronar y convertirse en el cuarto campeón mundial de Puerto Rico.

“No lo he visto (a Jerusalem). Él estaba por Los Ángeles, entrenando por allá. No lo he visto ni me preocupa verlo. Después que llegue el sábado y que yo le dé par de cantazos, ahí lo voy a ver bien”, declaró el medallista de oro de los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

“Nuestro primer cara a cara va a ser mañana, jueves, en la conferencia de prensa. Ahí van a ver fuegos artificiales porque nuestra pelea es la más caliente de esta cartelera”, vaticinó el atleta, que tiene marca inmaculada de seis victorias y cuatro nocauts.

Esa primera conferencia de prensa está pautada para comenzar a las 3:30 p.m., hora de Puerto Rico. El programa deportivo del sábado está protagonizado por el campeón NABO de las 147 libras Alexis Rocha y Anthony Young. Podrá ser visto en vivo a través de DAZN a partir de las 9:00 p.m.

Oscar Collazo ha entrenado en California en los gimnasios de Joel Díaz y de Marcos Caballero y Elí Espinosa. (Suministrada / Kenny Collazo)

Cerca del peso

Collazo compartió que se encuentra muy cerca del peso estipulado para su pelea y agregó que ya había botado el golpe del largo viaje y aclimatado a la diferencia de tres horas entre California y Puerto Rico.

“Lo mejor que hicimos fue llegar (a California) el domingo. Fue un viaje largo, de más de 10 horas y tres vuelos. Llegamos y descansamos para comenzar a trabajar el lunes”, estipuló.

“Ya el trabajo duro se hizo. Ahora es controlar el peso comiendo bien, como he estado haciendo, y trabajar en el gimnasio. También estoy aprovechando el descanso, que es importante”, añadió Collazo, que dijo que ya se encontraba en las 108 libras.