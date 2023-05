El peleador puertorriqueño Oscar “El Pupilo” Collazo entiende que tiene las herramientas para arrebatarle el título de las 105 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) al filipino Melvin Jerusalem (20-2, 12 KO’s) cuando se enfrenten el próximo 27 de mayo en el Fantasy Springs Resort & Casino en Indio, California.

De hecho, Collazo señaló que no le da importancia a las habladurías de su contrincante, quien ha dicho que el invicto boricua en seis salidas y con cuatro nocauts no es un peleador de su nivel.

“He leído varias cosas que él ha dicho. Que me quiere noquear, que no soy de nivel, pero él no sabe que he llegado hasta aquí porque lo he trabajado”, expresó el medallista de oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

“Ese ‘trash talk’ yo no lo cojo personal, sino que aprovecho y tiro lo mío. Así se calienta la cosa. Le digo a Melvin Jerusalem que se ponga ready. Él piensa que yo soy un peleador más, pero se va a encontrar con el paquete de su vida. Está peleando con lo mejor de Puerto Rico”, puntualizó el villalbeño durante un entrenamiento público en el gimnasio Wolf Elite Boxing Club, en San Juan.

PUBLICIDAD

Collazo no descarta que pueda vencer a Jerusalem por nocaut, pero de no ser el caso, apuntó que se ha preparado para llegar a los 12 asaltos, de ser necesario. Contó que en su reyerta ante otro filipino, Vic Saludar, aprendió bastante sobre cómo pelear esa cantidad de vueltas.

“Cuando peleé con Vic Saludar, un peleador duro, llegué a los 12 asaltos. De ahí aprendí demasiado. Era un peleador que tenía 20 peleas y yo con muchas menos lo derroté (por decisión unánime)”, articuló.

Collazo tiene marca de 6-0 con cuatro nocauts. (David Villafane/Staff)

El entrenador de Collazo, Juan de León, confirmó las palabras de su pupilo en torno a lo que significó para Collazo su enfrentamiento ante Saludar, contra quien se midió el 16 de julio de 2022 en Los Ángeles, California.

“En esa pelea (la de Saludar) él aprendió mucho a administrarse. Él cogió un golpe en la nariz, lo lastimaron en el primer round y tuvo que trabajar sin poder respirar muy bien. Coge una caída, se levanta. Enfrentarse a Vic Saludar le dio mucho”, reiteró el técnico.

“Cuando peleó con (Yudel) Reyes, un peleador de su mismo nivel de experiencia, se pudo ver su calidad superior”, acotó el entrenador al referirse a la última pelea -del 28 de enero de 2023- contra el mexicano Yudel Reyes, a quien le ganó por nocaut en el quinto asalto.

En cuanto al campamento, De León compartió que han guanteado con un grupo diverso de púgiles, como Yankiel Rivera, Kiria Tapia y Edwin “Puto” Rodríguez. Lo que se busca es que Collazo esté preparado para lo que lleve Jerusalem. El resultado ha sido bueno, dijo De León, a juzgar por lo que le han señalado esos boxeadores.

PUBLICIDAD

“Hemos buscado peleadores de experiencia, de menos experiencia. Lo importante es que coja la experiencia”, expresó De León. “Nosotros estamos preparados para cualquier tipo de estilo que él (Jerusalem) tenga. Oscar es un peleador bien inteligente, que se sabe mover. Ha demostrado que puede pelear a media distancia como adentro. Esto va a ser una pelea de mucha táctica y del que sea más inteligente”.

La pelea de Collazo, que es parte de la cartelera protagonizada por Alexis Rocha y Anthony Young, se transmitirá a través de DAZN a partir de las 9:00 p.m., hora de Puerto Rico.