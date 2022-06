Han sido días de suma alegría para el joven alero Phillip Wheeler.

En pasados días, el canastero de los Piratas de Quebradillas conoció que estará debutando con el Equipo Nacional adulto en los dos partidos de la tercera ventana clasificatoria al Mundial 2023 este próximo fin de semana en el Coliseo Roberto Clemente y que luego también tendrá su primera experiencia en la Liga de Verano de la NBA con los Timberwolves de Minnesota.

Wheeler sonríe al hablar de ambos temas. No es para menos. Con apenas 20 años está viviendo un gran momento dentro del tabloncillo.

“Para esto es que he trabajado duro”, compartió Wheeler con El Nuevo Día.

Wheeler tomó otra ruta en su aspiración de llegar a la NBA. Saltó la etapa de la NCAA y fue directo a la Academia de ‘Stella Azzurra Basketball’ en Italia para comenzar su carrera como profesional. Y después debutó en 2020 en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) con los Atléticos de San Germán. En la pasada campaña firmó en la G-League con los Capitanes de México.

PUBLICIDAD

Y para esta temporada en el BSN fue cambiado a los Piratas desde San Germán junto a Gary Browne. Y ha dado un salto sustancial en su juego al promediar 16.8 puntos y 5.7 rebotes, siendo considerado como candidato al premio de Más Valioso.

Su actuación no pasó desapercibida en la NBA y los Timberwolves le ofrecieron un contrato no garantizado que le permite jugar en la Liga de Verano y pertenecer al equipo de la G-League con la opción de ganarse un espacio en el róster final. La madrugada después del sorteo de novatos de la NBA, Wheeler recibió una sorpresiva llamada de su agente con la noticia del acuerdo con los Timberwolves.

“Eran las 3:00 a.m. cuando me dijo que tenía un contrato para la Liga de Verano con Minnesota. No lo esperaba”, contó Wheeler.

“Es un sueño hecho realidad. Para esto es que trabajado muy duro. Estoy muy contento con esta oportunidad. Era algo que quería e iré con mucho ánimo a la Liga de Verano”, abundó.

A Wheeler le espera una agenda bien cargada. El 1 y 4 de julio jugará con el seleccionado ante Estados Unidos y México, respectivamente. El día 5 volverá a vestir el uniforme de los Piratas para el penúltimo partido de la fase regular ante San Germán.

Al siguiente día ya estará viajando a Las Vegas para reportarse a los Timberwolves. La liga veraniega iniciará el 7 y terminará el 17 de este mes. Así que Wheeler no jugará en el último choque de la fase regular ante Bayamón (el 7 de julio) ni en gran parte de la primera serie de postemporada de los Piratas.

PUBLICIDAD

“Estaré en la Liga de Verano y luego vendré para los playoffs con los Piratas”, dijo.

Pero antes de llegar a Las Vegas, el atlético canastero volverá a vestir la camiseta de Puerto Rico, esta vez, con la selección adulta en los dos compromisos de esta ventana ante la fanaticada puertorriqueña. Anteriormente representó a Puerto Rico a nivel juvenil. Es una oportunidad que también le emociona.

“Es un honor”, fue su primera reacción. “Estuve por primera vez a los 16 años y es un privilegio volver a representar al país con el Equipo Nacional”.