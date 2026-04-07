Piratas a la deriva: Quebradillas sigue sin rumbo y sin victorias

Los Piratas de Quebradillas continúan sin encontrar la ruta ganadora en el arranque de esta temporada 2026 del BSN.

En Quebradillas, los Mets de Guaynabo se impusieron este lunes 89-86 sobre los Piratas en un partido que se definió en los minutos finales tras múltiples cambios en la delantera en el Coliseo Raymond Dalmau.

Con el resultado, los Mets mejoran su marca a 3-2, mientras que los Piratas continúan sin victorias en la temporada y caen a 0-5.

Ocupan el sótano en la Conferencia B. Es el único equipo sin ganar en el debut de Ángel Daniel Vassallo como entrenador en propiedad en la liga.

El último parcial fue de alta tensión. Ambos equipos intercambiaron canastos en los minutos finales, incluyendo múltiples cambios de ventaja.

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Con el marcador empatado a 86-86, Jaysean Paige anotó un triple clave con 30.8 segundos por jugar para darle la ventaja definitiva a su equipo.

Los Piratas tuvieron varias oportunidades desde larga distancia en la última posesión, pero no lograron concretar, sellando así la victoria de los visitantes.

A nivel colectivo, los Mets dominaron los rebotes 47-42 y lanzaron para un 47% de campo, en comparación con un 44% de Quebradillas.

Jaysean Paige lideró a Guaynabo con 24 puntos, mientras que Ysmael Romero aportó 19 puntos y 11 rebotes y Devin Williams 10 puntos y 12 rebotes.

Por los Piratas, Emmanuel Mudiay anotó 30 puntos.

Ramses luce con 35 puntos

Ramses Meléndez brilló en su primer juego de la temporada ante Carolina. (Suministrada / BSN)

Por otro lado, los Capitanes de Arecibo aprovecharon el debut de Ramses Meléndez y volvieron a defender con éxito su casa, al derrotar a los Gigantes de Carolina 123-116 en el Coliseo Manuel “Petaca” Iguina.

La victoria fue la cuarta para los Capitanes como local y mejoraron su récord a 4-2.

Carolina no contó con los servicios de Tremont Waters ni de George Conditt IV.

El partido en el que Meléndez terminó con 35 puntos, fue un intercambio de canastos y delanteras desde el silbato inicial.