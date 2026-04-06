Siete años después, Rigoberto Mendoza vuelve donde todo comenzó: “La liga está a otro nivel”

Rigoberto Mendoza cargó con el premio e Jugador Más Valioso en el primer y único campeonato de los Santeros de Aguada en 2019.

Siete años después, el escolta dominicano está de vuelta en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) con el quinteto aguadeño en busca de replicar la magia del año del título.

Mendoza había reaparecido en 2021 con la franquicia instalada en Fajardo como los Cariduros. El quinteto cayó ese año en semifinales ante los eventuales campeones Capitanes de Arecibo.

En su tiempo fuera de la isla, el canastero extrañó la liga, observando su crecimiento competitivo. Un viejo amigo estaba de vuelta en Aguada, Allans Colón como gerente general.

“Me trajo en 2016. Fue la clave para volver”, comentó Mendoza a El Nuevo Día.

PUBLICIDAD

“Me lo encontré en México la temporada pasada y le dije que si tenía oportunidad de estar en un equipo, que quería volver. Par de meses después me contactó, me dijo que iba a estar en Aguada y que si me interesaba. Dije que sí. Realmente, quería volver a la liga ya que ha cambiado mucho, de más nivel. Los equipos están compitiendo por campeonatos, invirtiendo dinero. Era el momento para probarme en qué nivel estoy todavía”, compartió.

Rigoberto Mendoza es levantado por un fanático de los Santeros de Aguada luego que el quinteto eliminó a los Piratas de Quebradillas para adelantar a la serie final del BSN en 2019.

Antes de volver a Puerto Rico, el quisqueyano, de 33 años, militó en Nicaragua, México, Venezuela, España y Angola.

Mendoza tuvo un sólido debut en el primer juego de la temporada, anotando 27 puntos en la victoria frente a los Capitanes. Luego tuvo una línea de 12 puntos, siete asistencias y seis rebotes en el triunfo sobre Mayagüez para un arranque de 2-0. Actualmente registra 18.3 puntos, 5.5 asistencias y 4.8 rebotes por cotejo.

El domingo, lideró a los Santeros a récord de 3-1 tras anotar 28 puntos con nueve rebotes y siete asistencias.

Rigoberto Mendoza encestó 28 puntos el domingo ante los Criollos de Caguas. (José Raúl Santana / BSN)

“Varias veces estuve a punto de venir pero tenía compromisos en otros lados, cuestiones del visado de trabajo. Quería volver realmente con cualquier equipo pero se dio la oportunidad que era Aguada de nuevo y interesó bastante. La liga está con más refuerzos de nivel, más física con jugadores nuevos talentosos. El ejemplo es el equipo de nosotros”, comentó.

Aparte del apodado “vikingo”, John Holland es el otro integrante que permanece del campeonato de 2019. Los dirigidos por Rafael “Pachy” Cruz cuentan con una plantilla joven encabezada por Iván Gandía, Antonio Ralat, Matthew Lee, Manny Camper, entre otros.

PUBLICIDAD

“Es muy diferente. Muchos jugadores jóvenes como deseo de aprender y hacer las cosas. Creo que en futuro Aguada tendrá un equipo bien bueno. Estos jugadores van a seguir ascendiendo”, opinó.

Este año, Mendoza se reencontrará con su compatriota y compañero de la Selección nacional Víctor Liz, miembro de los Piratas de Quebradillas. Chris Duarte, por su parte, estuvo el año pasado con los campeones Vaqueros de Bayamón y fue finalista el premio de MVP.

“Mató la liga como decimos nosotros. El talento de él no es para menos”, comentó.