Santeros de Aguada vencen a Caguas y logran su tercera victoria

Los Santeros de Aguada consiguieron su tercera victoria de la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) al imponerse el domingo 107-103 sobre los Criollos de Caguas en el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado.

El conjunto aguadeño contó con una destacada actuación del dominicano Rigoberto Mendoza, quien lideró la ofensiva con 28 puntos, además de aportar nueve rebotes y siete asistencias. Antonio Ralat también brilló en la victoria con 21 unidades y tres rebotes.

Por su parte, en causa perdida, Travis Trice encabezó el ataque de los Criollos con 24 puntos y siete asistencias, mientras que el importado Moses Brown sumó un doble-doble de 20 puntos y 15 rebotes.