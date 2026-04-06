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Santeros de Aguada vencen a Caguas y logran su tercera victoria

El dominicano Rigoberto Mendoza brilló con 28 puntos, nueve rebotes y siete asistencias en el triunfo

6 de abril de 2026 - 11:36 PM

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Los Santeros de Aguada mejoraron su récord a 3-1. (Baloncesto Superior Nacional)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Santeros de Aguada consiguieron su tercera victoria de la temporada 2026 del Baloncesto Superior Nacional (BSN) al imponerse el domingo 107-103 sobre los Criollos de Caguas en el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado.

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El conjunto aguadeño contó con una destacada actuación del dominicano Rigoberto Mendoza, quien lideró la ofensiva con 28 puntos, además de aportar nueve rebotes y siete asistencias. Antonio Ralat también brilló en la victoria con 21 unidades y tres rebotes.

Por su parte, en causa perdida, Travis Trice encabezó el ataque de los Criollos con 24 puntos y siete asistencias, mientras que el importado Moses Brown sumó un doble-doble de 20 puntos y 15 rebotes.

Con el triunfo, los Santeros mejoran su marca a 3-1 y ascienden al segundo lugar del Grupo B. Mientras, los Criollos colocan su récord en 2-2, manteniéndose en la segunda posición del Grupo A.

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BaloncestoSanteros de AguadaBSNCriollos de Caguas
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