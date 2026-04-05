Gigantes acaban con el invicto de los Atléticos en tiempo extra

Hunter Tyson anotó 28 puntos y los Gigantes de Carolina-Canóvanas consiguieron el sábado su primera victoria de la temporada, 104-97, al acabar con el invicto de los Atléticos de San Germán en el Coliseo Arquelio Torres Ramírez.

El Monstruo Anaranjado, líder de la Conferencia B, llegó al partido con marca de 5-0, su mejor inicio de torneo del Baloncesto Superior Nacional (BSN) desde 2008.

Los Gigantes, por su parte, mejoraron a 1-1.

Jaylen Nowell aportó 22 puntos y Tremont Waters encestó 15 unidades antes de salir lastimado del luchado choque durante el tiempo añadido con una lesión en la pierna izquierda.

El armador del Equipo Nacional está de regreso luego de perderse el año pasado por una operación en el tendón de Aquiles.

Por los Atléticos, Montrezl Harrell fue el mejor con 24 puntos y 17 rebotes. André Curbelo terminó con 23 y Nick Perkins finalizó con 21.

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San Germán jugó sin el refuerzo Alexander Hamilton.

En Mayagüez, los Vaqueros de Bayamón (4-1) ganaron por cuarta vez corrida al vencer, 86-79, a los Indios (1-4) en el Palacio de Recreación y Deportes.

Jae Crowder lideró la ofensiva vaquera en la carretera con 15 puntos. Renaldo Balkman atinó 14 y Javier Mojica 12.

Por los Indios, Benito Santiago Jr. fue el mejor con 23 puntos.

En el Auditorio Juan “Pachín” Vicens, los Leones de Ponce (2-4) frenaron una racha de cuatro derrotas al doblegar, 102-90, a los Piratas de Quebradillas (0-4), que no conocen la victoria en cuatro salidas.

Terence Davis encabezó a los Leones con 22 puntos, mientras Alejandro Vázquez aportó 21. Jezreel De Jesús sumó 19, Isaiah Hicks añadió 13 y Christian Negrón contribuyó con 10 tantos.

Por los Piratas, Emmanuel Mudiay encabezó la ofensiva con 29 puntos, seguido por Dimencio Vaughn con 13, Víctor Liz 11 y Kendall Munson 10.

En Gurabo, los Mets de Guaynabo (2-2) aguantaron para derrotar, 93-91, a los Capitanes de Arecibo (3-2).