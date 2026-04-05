BSN: Atléticos reciben multas que ascienden a $2,750
Los importados Nick Perkins y Montrezl Harrel fueron sancionados por faltas técnicas en diferentes partidos
5 de abril de 2026 - 8:02 PM
5 de abril de 2026 - 8:02 PM
Los Atléticos de San Germán fueron sancionados el sábado con multas ascendientes a $2,750, informó el Baloncesto Superior Nacional (BSN).
En el partido del 26 de marzo en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens, el importado Nick Perkins tuvo dos faltas técnicas para ser descalificado del juego contra los Leones de Ponce.
Por sus acciones, recibió un castigo de $1,250. Perkins también fue sancionado por conducta antideportiva en el mismo choque para añadir $1,000.
En otro encuentro, el también refuerzo Montrezl Harrell tuvo una falta técnica, equivalente a $500.
Los Atléticos marcha invictos con récord de 5-0, su mejor inicio de temporada desde 2008. El sábado, recibían a los Gigantes de Carolina-Canóvanas.
En otras sanciones, Jonathan Rodríguez, de los Osos de Manatí, también tendrá que pagar $500 por una falta técnica.
El BSN anunció además el sábado una sanción de $5,000 a los Vaqueros de Bayamón relacionado a la circulación de un vídeo de sátira en las redes sociales.
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