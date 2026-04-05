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BSN: Atléticos reciben multas que ascienden a $2,750

Los importados Nick Perkins y Montrezl Harrel fueron sancionados por faltas técnicas en diferentes partidos

5 de abril de 2026 - 8:02 PM

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Nick Perkins, con el balón, en un partido de los Atléticos de San Germán frente a los Mets de Guaynabo. (BSN / José Santana)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Los Atléticos de San Germán fueron sancionados el sábado con multas ascendientes a $2,750, informó el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

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En el partido del 26 de marzo en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens, el importado Nick Perkins tuvo dos faltas técnicas para ser descalificado del juego contra los Leones de Ponce.

Por sus acciones, recibió un castigo de $1,250. Perkins también fue sancionado por conducta antideportiva en el mismo choque para añadir $1,000.

En otro encuentro, el también refuerzo Montrezl Harrell tuvo una falta técnica, equivalente a $500.

Los Atléticos marcha invictos con récord de 5-0, su mejor inicio de temporada desde 2008. El sábado, recibían a los Gigantes de Carolina-Canóvanas.

En otras sanciones, Jonathan Rodríguez, de los Osos de Manatí, también tendrá que pagar $500 por una falta técnica.

El BSN anunció además el sábado una sanción de $5,000 a los Vaqueros de Bayamón relacionado a la circulación de un vídeo de sátira en las redes sociales.

Malik Beasley promedió 16.3 puntos en la pasada temporada de la NBA con Detroit. Refuerza este año a los Cangrejeros de Santurce en su primera experiencia en el BSN.Jae Crowder sumó 13 temporadas en la NBA con 9.3 puntos en 812 juegos. Debuta en el BSN esta temporada 2026 con los Vaqueros de Bayamón.Jahlil Okafor militó con los Capitanes de Arecibo. En la NBA totalizó siete temporadas.
1 / 17 | En imágenes: las múltiples caras de la NBA que han aterrizado en el BSN en recientes años. Malik Beasley promedió 16.3 puntos en la pasada temporada de la NBA con Detroit. Refuerza este año a los Cangrejeros de Santurce en su primera experiencia en el BSN. - Suministrada / BSN
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