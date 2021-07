Antes del quinto choque de las Finales de la NBA, Anthony “P.J.” Tucker, de los Bucks de Milwaukee, tomó las redes sociales para rendirle tributo a los Piratas de Quebradillas en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Con la serie empatada 2-2 en Phoenix, Tucker publicó en las historias de su cuenta de Instagram la imagen unas zapatillas, modelo Kobe Bryant, con los colores azul claro y amarillo-mostaza en homenaje a las playas de Puerto Rico al recordar su paso con los Piratas antes de establecerse en la NBA, y etiquetó al equipo junto al gerente general, Gabriel Miranda.

Los Bucks se robaron el quinto juego con triunfo 123-119 y el martes conquistaron el primer título de la franquicia en 50 años con una victoria 105-98, gracias a una espectacular actuación de 50 puntos del estelar Giannis Antetokunmpo.

Tucker no tuvo puntos en el choque final, pero sí una eficiencia de +13 en el tabloncillo para alzar el trofeo de campeonato de la NBA luego de una larga travesía como canastero profesional, que incluyó una parada en 2011 en el Guajataca.

“Superfeliz por él”, reaccionó Miranda a El Nuevo Día sobre su eximportado.

“Por lo menos conmigo siempre, al pasar de los años, por amigos que tenemos en común siempre me envía saludos y buenas vibras. Nunca se olvidó de nosotros. Casualmente, vi luego que me etiquetó en Instagram con las zapatillas. Me alegro por él”, agregó.

Después de no tener suerte con los Raptors de Toronto en su año de novato (2006-2007), Tucker pasó por varias ligas de Europa hasta que llegó a Quebradillas para reforzar a los Piratas en la postemporada en 2011.

Promedió 14.1 puntos y 10.0 rebotes en seis juegos de los cuartos final frente a San Germán; luego en la semifinal registró 15.0 puntos y 7.7 rebotes para eliminar a Bayamón, y en la final logró 15.6 puntos y 10.6 rebotes ante los Capitanes.

Tras perder el campeonato frente Arecibo, Miranda no tenía duda de que sería la primera y última vez de Tucker con el uniforme pirata ya que, entendía, estaba destinado a irse a la NBA.

“Cuando lo firmamos yo le dije que era buena suerte porque los últimos refuerzos que habían pasado por aquí se fueron para la NBA. Me pasó con Shavlik Randolph, Marcus Williams y Walker Russell. Yo le decía a los fanáticos más cercanos que lo disfrutaran porque no iba a volver a Puerto Rico. Al verlo jugar notabas rápido que tenía talento e iba tener una oportunidad grande”, recordó.

PJ Tucker con el uniforme de los Piratas de Quebradillas en las finales de 2011 del BSN. (JLCC)

Después del BSN, Tucker firmó en Alemania y luego fue reclutado por los Suns, equipo que venció en las Finales, para volver a la NBA en 2012. Tras un buen desempeño logró una extensión de contrato de tres años y $16.5 millones en el 2014. En su último año de contrato fue canjeado a los Raptors.

En 2017, pactó como agente libre con los Rockets de Houston por cuatro temporadas y $32 millones. En esta temporada, demostró su descontento con los Rockets debido a la renovación en el elenco y fue canjeado a los Bucks para ayudar en el aspecto defensivo, trabajo que cumplió a cabalidad para llegar a la cima de la NBA.

Miranda entiende que el trabajo que realizó Tucker en Quebradillas lo ayudó en su recorrido hacia el título de la NBA.

“Que nos recuerde (en las Finales) confirma el agradecimiento que tiene con ese nuevo aire que tuvo en su carrera después de aquí. Llegó a Quebradillas sin estar claro de su posición en el baloncesto. Trabajó duro su tiro, el que anota de las esquinas, y encontró su mejor versión en la defensa que lo convirtió en un buen encaje en los equipos de la NBA con aspiraciones a campeonato. No demanda tiros en sus manos y conoce su rol”, declaró.

Tras la conquista, los Piratas quieren invitar a Tucker a un partido de temporada regular en el coliseo Raymond Dalmau, dijo el gerente de la franquicia.

“Queremos invitarlo un par de semanas y que se tome unas vacaciones aquí”, dijo.