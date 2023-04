Rafael “Pachy” Cruz recuerda las “noches de pesadilla” que experimentó en su carrera como armador al tener que enfrentar en cada temporada a un sinnúmero de jugadores estelares de su misma posición en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) entre las décadas de 1990 y 2000. Y casi todos ellos fueron producto de las categorías menores del país, incluyéndolo a él.

Es un listado de primer orden.

Como base de los Capitanes Arecibo desde su debut en 1994 -siendo apenas un adolescente- el arecibeño podía verse una noche con Christian Dalmau y en la siguiente contra su hermano, Richie Dalmau.

En otras jornadas le podía tocar contra Javier “Toñito” Colón en Ponce, o chocar contra la dupla de Carlos Arroyo y Orlando “Guayacán” Santiago en Santurce, o ante el binomio de Nelson Quiñones y Bobby Joe Hatton en San Germán.

Lo cierto fue que esa camada de armadores fue excepcional. Otras figuras fueron Federico “Fico” López, Jimmy Ferrer, Bobby Ríos, Wilfredo Pagán, John Cotté, Michelo Dávila y Edgar Padilla, entre otros.

Otros grandes bases como James Carter y Eddie Rivera fueron desarrollados en Estados Unidos.

“Era complicado todas las noches. Para mí, que era un armador defensivo, era sumamente difícil”, recordó Cruz, ahora dirigente de los Piratas de Quebradillas y quien jugó 21 temporadas en el BSN, en entrevista con El Nuevo Día.

Pachy Cruz, aquí en la temporada de 1999 con los Capitanes, tuvo la oportunidad de combinar su participación en el BSN con la NCAA. (Gary Williams)

Ver a un importado en la posición de armador era casi impensable en aquellos tiempos.

La historia hoy día es muy distinta y el futuro no luce muy alentador entre el talento del patio.

Cinco de los 12 equipos del presente torneo cuentan con armadores importados. Los Piratas, que por una década utilizan a un refuerzo en dicha posición, tienen a Brandon Knight. Los Atléticos de San Germán cuentan con Norris Cole, y los Cangrejeros utilizaron primero a Terrence “Tu” Holloway para ser reemplazado por David Stockton. Los Grises de Humacao le apostaron a Zavier Simpson y los Osos de Manatí a Elfrid Payton, quien al momento está lesionado.

En un lustro, se han visto los retiros de Arroyo, José Juan Barea y Carlos Rivera.

Y hay otros más experimentados que siguen activos, algunos de ellos como titulares y otros como suplentes. En el listado figuran Filiberto Rivera (Carolina), Walter Hodge Jr. y Denis Clemente (Arecibo), Jezreel de Jesús (Ponce), Javier González (Bayamón), Gary Browne (Guaynabo), Alex Abreu (Fajardo), Tjader Fernández (San Germán) y Ángel Rodríguez (Bayamón).

De la nueva sangre en la liga hay bases estelares como Tremont Waters (Carolina) y Jordan Howard (Manatí), ambos integrantes de la Selección Nacional, que se desarrollaron en Estados Unidos.

Pero entre el talento joven desarrollado en la isla como armadores y con roles de importancia en el torneo se pueden contar con los dedos de una mano: Georgie Pacheco (Mayagüez) y Luis López (Ponce). Iván Gandía no ha llegado a Fajardo, pero asume un papel secundario, y Jhivvan Jackson se encamina a debutar con Manatí esta temporada.

Y en el Equipo Nacional, los bases que lucen sembrados para el próximo Mundial son desarrollados en Estados Unidos en las figuras de José Alvarado, Waters y Jordan.

Se espera que el base Jhivvan Jackson, nieto de Flor Meléndez, tenga un impacto en la liga cuando debute esta temporada con Manatí. (Suministrada)

El impacto de la regla de la NCAA

Cruz cree que la regla -aprobada en 2022- que no permite la participación de los boricuas colegiales (NCAA) en el BSN ha tenido un efecto en el desarrollo de los canasteros nacidos en la isla.

“Pienso que, a veces, son cambios generacionales. En aquel entonces, había muchos armadores de experiencia colegial jugando a temprana edad en la liga”, dijo Cruz.

“Antes, muchos de nosotros podíamos tener esta experiencia (en el BSN). En mi caso, jugando desde los 14 años. No estaba mucho en cancha, pero competía en las prácticas con armadores elites y veteranos. Ahora ellos se tienen que quedar entrenando (en la NCAA), cuando nosotros veníamos aquí los veranos a jugar en una de las mejores ligas. Fue un beneficio poder jugar aquí a la misma vez que colegial”, apuntó Cruz.

Sin fundamento en las categorías menores

Eddie Casiano, exjugador y dirigente de los Atléticos de San Germán, lo ve de otra manera. Él mira la merma de talento desde la perspectiva de la falta de enseñanza de los fundamentos del juego en las categorías menores ante el incremento de competencias y partidos a ese nivel.

“Algo está pasando. No estamos sacando jugadores como antes. Antes no teníamos jugadores grandes y ahora no tenemos bases que sean elites para jugar a este nivel. No hemos visto o no han salido de universidad y hay que probarlos”, declaró Casiano.

“¿Problema de desarrollo? Se puede decir que sí. Aquí hay muchos torneos donde el que gana es el mejor, pero no se aprende a jugar. No hay los (Emilio) Millín Romero, los (Félix) Joglar, ni los Modesto Jiménez. No hay gente que se dedique simplemente a educar y a enseñar. Ya no ves eso. Muy pocos lo hacen. De ahí fue que salieron los Toñitos, los Fico”, detalló el exjugador estrella del BSN.

El actual dirigente de los Indios, Christian Dalmau (izquierda), fue uno de los armadores elite en la liga por más de 20 temporadas. (David Villafañe Ramos)

Optan por jugar en el exterior

Christian Dalmau, actual mentor de los Indios y quien es considerado uno de los mejores armadores en el BSN, entiende que hay una percepción de que hay menos talento en el torneo, porque algunos de los bases optan por jugar en el exterior, como los casos actuales de Gandía, Jackson, Howard y Rodríguez.

“En esta liga necesitas buenos armadores para ganar. Es una tradición por años. Por eso ves que están trayendo armadores elites”, apuntó Dalmau, quien es uno de los 10 canasteros en arribar al club de los 10,000 puntos en la historia del BSN.

“Ahora mismo, los armadores buenos del país juegan fuera. Por eso se ven los equipos forzados a traer jugadores de afuera. No es como los tiempos de antes, que se quedaban en Puerto Rico”, añadió.

En su equipo, Dalmau tiene al novato armador boricua Johned Walker, desarrollado en Florida, dándole 14 minutos de acción por partido.

“Los tiempos han cambiado. Las oportunidades para estos muchachos son más amplias que antes. Tienen que irse fuera del país. No es lamentable porque dice mucho de nuestros jugadores puertorriqueños jugando en otros países”, apuntó Dalmau.