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Puerto Rico entre los mejores ocho equipos del Mundial de baloncesto Sub-17

La Selección Nacional juvenil derrotó a Costa de Marfil para avanzar a los cuartos de final

1 de julio de 2026 - 4:31 PM

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Dwight Gaines se apresta a anotar contra Costa de Marfil en el Mundial de baloncesto Sub-17. (FIBA)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Puerto Rico se colocó entre los mejores ocho equipos del Mundial de baloncesto Sub-17 al vencer el miércoles, 101-85, a Costa de Marfil en los octavos de final del torneo que se juega en Turquía.

La Selección Nacional juvenil ahora enfrentará a Estados Unidos en los cuartos de final el viernes en Estambul.

Dwight Gaines volvió a ser la bujía ofensiva del quinteto al brillar con 36 puntos, nueve asistencias y ocho rebores. Eduyn Albino atinó 18 unidades, seguido por Luis Rosado con 11 y Jeremy Wilmore con 10.

Puerto Rico, dirigido por Landy Pantojas, juega para 3-1 luego de terminar segundo en el Grupo C.

Por lo africanos, Nathan Djako tuvo 21 puntos.

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Mundial de BaloncestoSelección Nacional de Baloncesto de Puerto RicoTurquía
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