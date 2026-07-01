Puerto Rico entre los mejores ocho equipos del Mundial de baloncesto Sub-17
La Selección Nacional juvenil derrotó a Costa de Marfil para avanzar a los cuartos de final
1 de julio de 2026 - 4:31 PM
1 de julio de 2026 - 4:31 PM
Puerto Rico se colocó entre los mejores ocho equipos del Mundial de baloncesto Sub-17 al vencer el miércoles, 101-85, a Costa de Marfil en los octavos de final del torneo que se juega en Turquía.
La Selección Nacional juvenil ahora enfrentará a Estados Unidos en los cuartos de final el viernes en Estambul.
Dwight Gaines volvió a ser la bujía ofensiva del quinteto al brillar con 36 puntos, nueve asistencias y ocho rebores. Eduyn Albino atinó 18 unidades, seguido por Luis Rosado con 11 y Jeremy Wilmore con 10.
Puerto Rico, dirigido por Landy Pantojas, juega para 3-1 luego de terminar segundo en el Grupo C.
Por lo africanos, Nathan Djako tuvo 21 puntos.
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