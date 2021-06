Aunque la competencia grande de la Selección Nacional de baloncesto femenino este año son los Juegos Olímpicos de Tokio, el certamen más importante era la AmeriCup y el combinado patrio ya logró una de las metas principales en el torneo regional: clasificarse para los torneos que definirán los equipos para el Mundial de 2022 en Australia.

Puerto Rico cumplió en colocarse entre los mejores 16 quintetos del planeta luego de vencer el jueves 77-69 a Colombia para avanzar a las semifinales y el viernes venció a Canadá 65-61 para adelantar por primera vez a la final del torneo regional desde el debut de la isla en 1993.

“Esa era el norte de nosotros, la finalidad (pasar al clasificatorio). Aunque las Olimpiadas son el torneo más grande para nosotros, este era el más importante del año”, dijo el dirigente Gerardo “Jerry” Batista a El Nuevo Día.

Se suponía que Puerto Rico hiciera el año pasado su debut histórico en los Juegos Olímpicos en Japón, pero la pandemia del COVID-19 pospuso la justa para 2021.

“En este torneo ya logramos, primero, estar entre los mejores cuatro, y segundo, colocarnos entre los mejores cuatro equipos de la región, avanzando unos puestos ya que anteriormente estuvimos sextos. Hemos adelantado como equipo, como programa, y es lo más importante para mí. Ha sido una buena meta que hemos alcanzado”, agregó.

El Mundial de Australia se jugará del 23 de septiembre al 3 de octubre de 2022 con 12 equipos, una reducción de cuatro plazas comparado a Tenerife 2018. Batista fue crítico la semana pasada durante una conferencia de prensa, sobre la disminución de quintetos participantes para este certamen, que contrasta con el aumento a 32 conjuntos en el Mundial masculino desde China 2019.

Después de sus comentarios, Batista indicó que no ha recibido una retroalimentación de los representantes de FIBA presentes en el Clemente, ni de técnicos de otras selecciones sobre la disparidad entre ambas ramas.

“Creo que mucha gente no dice lo que piensa, pesando que puede pasar alguna otra cosa. No sé, algún tipo de represalia o algo así en términos generales. La reducción ya se sabía porque fue una decisión en 2019. Lo supe desde los Panamericanos (de Lima) y lo hablamos, lo hablé con Carol Callan, que es la presidenta de FIBA Américas que trabaja en USA Basketball. Ella me comentó lo mismo, hablando de eso. Mientras la gente se queda callada, FIBA lo dará por bueno. Yo creo que hay que llevarles el mensaje, no una protesta, que dentro del crecimiento femenino es importante para países como nosotros de exponernos a equipos elites. Es la única forma de que tu mejoras y le das seguimiento al programa”, opinó.

Formato del Premundial

Para los clasificatorios mundialistas, pasan cuatro equipos de América, de África, de Asia y de Europa, para un total de 16. Las naciones serán sorteadas (aún sin fecha) para caer en cuatro equipos de cuatro en sedes aún por definirse.

Los primeros tres de cada grupo avanzan al Mundial. Es un sistema similar al utilizado en febrero de 2020 en el Preolímpico, cuando Puerto Rico consiguió el pase histórico a Tokio en una llave en la cual se enfrentaron a Francia, Australia y Brasil. Las boricuas terminaron con balance de 1-2, para adelantar. Las brasileñas quedaron fuera debido a que las boricuas las derrotaron al inicio del torneo, lo que les ayudó para el eventual desempate.

Puerto Rico buscará avanzar a su segundo Mundial consecutivo luego de debutar en la competencia en 2018.

“Este es mucho más difícil si comparamos con la clasificación que logramos en 2017. Va a depender de dónde caigamos (sede), en qué grupo, cómo será la preparación. Tendremos que ir preparados con mucho fogueo. Hay que ver”, indicó Batista.

Puerto Rico juegan esta noche (9:00 p.m.) frente a Estados Unidos por el oro.

“La primera meta fue clasificarnos y, a la misma vez, disputar una medalla es bueno aun sabiendo que estamos con tres equipos que están por encima de nosotros en el área. Pero, queremos seguir teniendo resultados y seguir creciendo. Tenemos que confiar en que podemos hacer el trabajo. Hoy, salir a jugar pensando que podemos ganar. No nos conformamos estando entre los primeros cuatro”