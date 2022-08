Puerto Rico obtuvo su mejor resultado histórico en los Juegos Panamericanos de Surf, al terminar en la quinta posición entre 17 países que participaron en el evento que se disputó del 7 al 13 de agosto en Panamá.

Entre los atletas boricuas, destracó el ocho veces campeón nacional de stand up paddle (SUP) técnico, Omelv García, quien logró un cuarto lugar. Con ese logro, mejoró la séptima posición que alcanzó en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

“Esto es un logro grande para Puerto Rico”, comentó el atleta tras culminar su participación.

Por otro lado, Nimsay Garcia -hermana de Omelv Garcia- obtuvo la sexta posición en la categoría SUP Race y terminó séptima en SUP SURF. También, Ricardo Ávila se posicionó sexto en la categoria SUP Race, y Dave de Armas y Max Torres se posicionaron quintos en el evento en la categoría de Sub Surf . Mientras, Havanna Cabrero terminó novena en la categoría de Open Surf Mujeres.

“Es un resultado histórico para el surfing puertorriqueño. Nos posicionamos quintos en la región, lo que demuestra que el programa de desarrollo de la Federación de Surf de Puerto Rico está funcionando”, expresó en declaraciones escritas el presidente de la Federación de Surf de Puerto Rico, Oscar Martínez Borras.

“Le estamos brindando las herramientas necesarias a nuestros atletas de alto rendimiento, quienes tienen el talento y la pasión para estar entre los mejores en el mundo. Sabemos que vamos a obtener grandes resultados en el futuro apoyando a nuestros atletas y estaremos posicionados en ese podio muchas veces en los años por venir”, culminó Martínez Borras.