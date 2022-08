Montarse en una tabla para sentir la adrenalina sobre el mar es parte del estilo de vida que –desde pequeñas— han adoptado las hermanas surfistas Miamar, Sinai y Alana Soto Pérez, tres aguadillanas que han saboreado triunfos en familia y se han convertido en atletas de alto calibre en este deporte que corre por sus venas.

Miamar es la mayor de las tres, la campeona nacional de surfing en las categorías 16 y 18 under. La joven de 14 años también triunfó en los Juegos de Puerto Rico 2022 y ha surfeado en grandes escenarios como la competencia mundial del ISA Junior World Championship en El Salvador, donde estuvo participando junto al equipo de Puerto Rico, el pasado mes de mayo. Allí, el grupo boricua consiguió llegar a la posición número 19 de un total de 45 países, lo que representó una gesta histórica para el deporte del surfing en la Isla.

“Practico el surfing desde el vientre de mi madre (Ivelisse Pérez) porque ella competía y no sabía que estaba embarazada. Comencé desde muy pequeñita porque mis padres me enseñaron. Mi papá (Alexander Soto) es mi coach. De verdad que es una experiencia única el poder estar con mis padres que me enseñan y me apoyan al 100% y que podemos compartir ese deporte juntos y podemos pasarla bien en el agua. También porque ha sido un deporte de toda mi familia, que puedo seguir llevando ese linaje”, expresó Miamar.

“Como siempre estaba en el agua me adapté y como estaba con mi familia y amistades se me hizo más rápido aprender a surfear. A los 5 años empecé a competir y me fascinó desde entonces”, comentó la surfista.

“Para mí es especial estar disfrutando en la naturaleza y haciendo un bien para Puerto Rico de poder estar representando y de poder llevar mi isla en alto”, agregó.

¿Cuáles son las metas que persigues a corto plazo?, le preguntó este diario.

“A corto plazo mi meta es ganar en Open Women, que es la categoría de mujeres en Puerto Rico y poder seguir compitiendo afuera en otros países para hacer puntos y poder ir a una competencia que se llama el Qualify Series, donde uno acumula puntos y me permitiría competir en el Championship Tour. También quiero en un futuro ganar medalla de oro para Puerto Rico en las Olimpiadas”, dijo convencida.

En tanto, Sinai, de 12 años, no dudó en destacar que su hermana es su inspiración. La adolescente, incluso, ha competido contra Miamar en las categorías 18, 16 y 12 under. “Es divertido porque nos batallamos, pero al final del día siempre tenemos el amor entre nosotras. Ella siempre me está ayudando con sus consejos y, como es la hermana mayor, nos da el mejor consejo y el mejor camino a seguir”, comentó.

Así también la más pequeña de la casa, Alana, de 10 años, aseguró sentirse motivada por el desempeño de sus hermanas y tiene claras sus metas en este deporte.

“Gracias a Miamar que está surfeando brutal. Yo quiero seguir sus pasos y algún día surfear como ella. Quiero ser de las mejores surfistas de Puerto Rico y del mundo, y poder representar mi Isla con mucho orgullo y lo voy a alcanzar y lo voy a lograr”, dijo Alana tras destacar que, cuando practica el deporte, siente “paz, armonía y me siento en esa conexión con Dios”.

Y, precisamente, esa relación con Dios las llevó a crear la Fundación Red de Amor y Salvación. “Esa fundación es para poder predicar la palabra de Dios en las calles y poder ayudarle a los necesitados y llevar el evangelio a toda criatura. Nuestra misión es poder predicarles a todos de la palabra de Dios”, comentó Miamar.

Competencias en agenda

Miamar estará representando a Puerto Rico en el World Qualify Series (WQS) en Virginia Beach, a celebrarse del 23 al 28 de agosto. En este evento de calibre mundial, la joven busca acumular puntos para mejorar su ranking y seguir creciendo en el deporte.

“Esa competencia es cualificatoria para las competencias, te ayuda a hacer puntos para poder subir y competir con los atletas profesionales. Espero que haya competencia, que haya liga y sé que eso me va a ayudar como atleta. Espero hacer nombre fuera de Puerto Rico, darme a conocer y ganar con la gracia de Dios”, auguró Miamar.

Quienes deseen colaborar con esta campeona del surfing para que pueda seguir representando a la Isla, puede hacerlo a través de ATH Móvil al 787-546-2553 (Ivelisse Pérez), mediante la cuenta de Banco de Popular 082385955 o llamando al mismo número telefónico antes mencionado.

