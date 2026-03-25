Puntería récord en Charlotte: los Hornets empatan con 26 triples una marca de la franquicia

Charlotte, Carolina del Norte - Coby White encestó seis de los 26 triples de Charlotte, igualando el récord de la franquicia, y terminó con 27 puntos, mientras que los Hornets derrotaron a los Kings de Sacramento por 134-90 el martes por la noche, logrando así su cuarta victoria consecutiva.

La marca en la NBA para un equipo en un solo juego es de 29, compartida por los Celtics de Boston (2024) y los Bucks de Milwaukee (2020).

LaMelo Ball anotó 20 puntos, seis de ellos triples, y Moussa Diabate aportó 17 puntos y 11 rebotes para los Hornets (38-34), que se colocaron a dos partidos de los Hawks de Atlanta por el sexto puesto en la Conferencia Este.

Daeqwon Plowden anotó 22 puntos y el exjugador de los Hornets, Malik Monk, logró un récord personal de 14 asistencias para los Kings (19-54).

Kon Knueppel anotó cuatro triples para los Hornets, y el novato procedente de Duke se colocó en el segundo puesto de la historia de la franquicia en triples anotados en una temporada, con 247. Necesita 14 para superar a Kemba Walker, quien ahora es entrenador de desarrollo de jugadores en los Hornets.

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Los 26 triples del equipo, buenos para 78 de los 134 puntos que anotaron en total, igualaron el récord de la franquicia, establecido el 14 de marzo de 2025 en San Antonio.

Charlotte se adelantó rápidamente 72-47 para ir al descanso, tirando de 29-13 en triples, con Ball y White a la cabeza con cuatro cada uno en ese momento.

Charlotte amplió su ventaja a 46 puntos al comienzo del último cuarto.

Ball, que últimamente viene de una racha imparable, marcó la pauta desde el principio al exhibir todo su repertorio de trucos: lanzar triples con un solo pie, repartir pases sin mirar y saltar más alto que sus oponentes para capturar rebotes, pareciendo jugar con los Kings en algunos momentos.

Los Hornets tuvieron la oportunidad de romper el récord de la franquicia de triples en un partido en los últimos tres minutos, pero el pívot novato Ryan Kalbrenner, que rara vez lanza desde lejos, falló estrepitosamente desde la esquina.