3 de septiembre de 2025
92°nubes dispersas
¿Qué estrellas de la NBA están brillando en el EuroBasket?

El torneo, que se juega conjuntamente en Letonia, Chipre, Finlandia y Polonia, presenta a algunos de los mejores jugadores del mundo

3 de septiembre de 2025 - 12:39 PM

Lauri Markkanen, estrella de Finlandia, en acción durante el EuroBasket. (Heikki Saukkomaa)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

A la espera de que se concrete el cuadro de los octavos de final del Eurobasket que se disputa en Letonia, Polonia, Finlandia y Chipre, las expectativas generadas en torno a los jugadores procedentes de la NBA se están viendo satisfechas, siendo vitales muchos de ellos en el rendimiento de sus respectivos equipos.

RELACIONADAS

Lo demuestran por ejemplo las tres grandes estrellas individuales de la cita: el serbio Nikola Jokic, el griego Giannis Antetokounmpo (ganadores de cinco MVPs de la temporada en la competición estadounidense entre ambos) y el esloveno Luka Doncic.

Los tres se encuentran en el top-5 de jugadores con mayor valoración media. De hecho, Doncic, base de Los Ángeles Lakers, lidera ese apartado con 33 dígitos por noche.

No es sino el reflejo de unas actuaciones sobresalientes que le han llevado también por promedios a ser el mejor anotador (31.3 puntos por partido), el segundo mejor asistente (8.3) y el que más balones roba (3.3), además del segundo que más pierde (4).

Su influencia se notó especialmente en el duelo ante Bélgica, donde se convirtió en el cuarto jugador capaz de hacer un triple-doble en el torneo desde el año 1995. Justo por detrás de él, con 31 de valoración media, se ubica Antetokounmpo, ala-pívot de los Milwaukee Bucks.

Un dato muy meritorio que podría serlo más, pues está ‘falseado’ por su ausencia ante Chipre y Bosnia-Herzegovina, dos de los rivales más débiles de su grupo. Aun así ha firmado en los dos partidos que ha jugado 25 puntos o más; encadenando, si se incluyen ediciones anteriores, una racha de ocho encuentros con esa marca en la cita europea. Sólo su compatriota Nikos Galis, con 19 seguidos cuando estaba en activo, le mejora.

En lo que respecta a Jokic, pívot de los Denver Nuggets, es el quinto con mejor valoración diaria con 28,5 dígitos. El número, al igual que en el caso de Antetokounmpo, está también condicionado porque es el segundo que menos minutos está en pista (23.9) de los 10 primeros. Eso no le evita ser el segundo con mejor porcentaje de tiros de dos (74.3%), el tercero con mejor porcentaje de tiros en general (66.7%), el tercer máximo reboteador (9.3) y el décimo máximo anotador (19.8), llegando a transformar incluso 39 ante Letonia.

En medio de esa ‘trinidad’, entre Antetokounmpo y Jokic, aparecen otros dos jugadores que desarrollan su labor en franquicias americanas.

Se trata de Lauri Markkanen, ala-pivot finlandés de los Utah Jazz (30.8 de valoración media), y de Alperen Sengun, pívot turco de los Houston Rockets (30).

Junto a todos ellos aparecen en el top-9 Nikola Vucevic, pívot montenegrino de los Chicago Bulls (séptimo con 24.8); Deni Avdija, ala-pívot israelí de los Portland Trail Blazers (octavo con 24); y Franz Wagner, alero alemán de los Orlando Magic (noveno con 23.8).

De esta manera sólo un hombre que se desenvuelve actualmente en el baloncesto europeo se cuela en esa lista. Se trata de Tryggvi Hlinason, pívot islandés del Bilbao Basket, sexto con 28.5. Su papel como referencia del cuadro nórdico le ha llevado además a ser el mejor reboteador (12 de media), el que mejor porcentaje tiene en tiros de campo (75%) y el mejor taponador (2.5).

Islandia es una de las seis selecciones que no tiene jugadores en la NBA junto a Bélgica, Chipre, Estonia, Gran Bretaña y Polonia. De las que sí cuentan con ellos sólo en tres, República Checa, Lituania y Suecia, su jugador con mejor valoración no está en la liga estadounidense.

Y en las restantes el más destacado juega en alguna franquicia norteamericana, sumándose a los que están en el top-9 figuras como el bosnio Yusuf Nurkic (Utah Jazz), el francés Guerschon Yabusele (New York Knicks), el georgiano Goga Bitadze (Orlando Magic), el italiano Simone Fontecchio (Miami Heat), el letón Kristaps Porzingis (Atlanta Hawks), el portugués Neemias Queta (Boston Celtics) y el español Santi Aldama (Memphis Grizzlies).

El dominio se traslada también a los apartados concretos. Nueve de los 10 primeros máximos anotadores de media, siete de los 10 que tienen mejor porcentaje de tiro, y seis de los diez con más rebotes por noche juegan en Estados Unidos; al igual que los protagonistas de siete de las 10 mejores actuaciones individuales por valoración en lo que va de cita.

