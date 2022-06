La eliminación en primera ronda del trío boricua que participó en la Copa Mundial de baloncesto 3x3 de FIBA en Bélgica, no hará que la Selección Nacional en esa modalidad renuncie a su sueño de clasificar a unas Oimpiadas en París 2024.

Pero para lograrlo, el gerente general de ese combinado aseguró que no solo tendrá que haber apoyo de parte del Baloncesto Superior Nacional (BSN) y sus equipos, sino que los mismos canasteros deberán tomar una decisión de concentrarse al menos por un año en su preparación en el 3x3, dejando de lado el básquet tradicional.

Fue algo que dejó claro el gerente general del conjunto, Oscar Hourruitiner, luego de aceptar que Puerto Rico no cumplió con las expectativas que tenía al viajar a Bélgica, que eran adelantar, como mínimo, a la segunda ronda del certamen.

La delegación boricua compuesta por Gilberto Clavell, Luis “Pelacoco” Hernández, Tjader Fernández y José Erazo solo ganó un partido en cuatro presentaciones, ante Brasil el martes. El gupo viajó sin su mejor jugador, el delantero Ángel Matías. Puerto Rico necesitaba al menos otro triunfo para evitar la eliminación y pasar a la ronda ‘play-in’, que jugarán los equipos que no lograron el pase directo a los cuartos de final.

Y lo que más duele a Hourruitiner, pero a la vez lo convence de que la suerte de Puerto Rico muy bien pudo haber sido otra, es que los boricuas tuvieron en sus manos dos de los tres partidos que perdieron.

En efecto, luego de ganarle 20-16 a Brasil su primer compromiso del Mundial en el Grupo A, Puerto Rico estuvo derrotando al número uno del escalafón de la FIBA, Serbia, hasta que el marcador se viró al final del encuentro.

Luis "Pelacoco" Hernández buscando ofensiva en el partido ante Francia del jueves. (Suministrada / FIBA)

De hecho, Puerto Rico tuvo ventaja de hasta seis puntos, 9-3, contra los serbios, y cuando el marcador apretó, comoquiera se mantuvo en control con un margen que rondó los tres puntos, por última vez 18-15. Eventualmente perdió 21-19.

Entonces el jueves le pasó algo similar contra Nueva Zelanda, al que dominó toda la ruta, solo para caer al final 20-18, con un canasto de dos puntos restando apenas cuatro segundos de Nikau McCullough.

Con el nivel mundialista, pero atrás en su preparación

“No se cumplieron las expectativas… para nada. Pero hay que ser también justo. Ya no se puede ganar como lo estábamos haciendo (en el pasado). Todo el mundo va haciendo ‘catch up’ (alcanzando). El deporte, al ser ya olímpico, las federaciones y los comités olímpicos están invirtiendo más y le están dando más importancia al baloncesto 3x3″, dijo Hourruitiner vía telefónica desde la sede en Bélgica.

El directivo aclaró que al hablar de que ya no se puede ganar como en el pasado, no se refiere a la necesidad de un cambio en el estilo de juego, pues aseguró que si algo dejó claro la actuación de los boricuas ante Serbia y Nueva Zelanda, a pesar de los reveses, es que están a ese nivel.

Hourruitiner se refiere más a la necesidad de un cambio en cómo se manejan las cosas en la isla, fuera de la cancha del básquet 3x3. Según dijo, la seriedad que le han dado otros países a sus delegaciones de esta modalidad del baloncesto, se ha demostrado en el compromiso que han asumido destinando recursos y tiempo para estos jugadores. Al punto de que han podido especializarse en el baloncesto 3x3 para entrenar y foguearse durante todo el año, dejando atrás el básquet tradicional de cancha cerrada.

“Los equipos (de las principales potencias del mundo) hacen preselecciones, ‘try outs’, entrenamientos de más de un mes, mantienen el equipo junto”, dijo Hourruitiner. “Tuvieron fogueos, torneos de preparación en Europa donde la mayoría de estos equipos del Mundial participaron. Tuvieron su preparación”, señaló.

“Nuestro equipo contó con dos desventajas. Una fue, que simplemente los sacamos del BSN la noche antes cuando jugaron, al otro día los montamos en un avión, para jugar al otro día (martes) en un campeonato mundial”, lamentó Hourruitiner lo atropellado del proceso. Dijo que el cambio de mentalidad entre un sistema de juego de baloncesto tradicional entre dos quintetos, y el que se emplea en el de tríos en una cancha abierta en el 3x3, “no se logra ‘overnight’”.

En ese sentido el gerente general del combinado dio la razón a las expresiones de Matías, quien optó por permanecer en la isla con los Cangrejeros de Santurce en el BSN, al sentirse atado de manos. Fue una decisión propia de Matías permanecer en la isla, pero se expresó frustrado días antes del viaje de sus compañeros, porque lo atribuyó a que el liderato del BSN no tomó en consideración al confeccionar su calendario de la temporada, que Puerto Rico tenía este compromiso del Mundial.

Lo que buscaba el combinado 3x3, era que tanto Santurce como San Germán fueran eximidos de jugar partidos durante esta semana en que sus jugadores del BSN se ausentarían del torneo para cumplir su compromiso con la Selección 3x3. Así no se afectaban sus equipos del BSN al no tener que jugar sin jugadores clave. Eventualmente San Germán pudo hacer ajustes de calendario, no así Santurce.

El gerente general del seleccionado 3x3 confirmó que la Federación se reunió con el presidente del BSN, Ricardo Dalmau, para hablar del compromiso en el Mundial y, al final, el organismo no hizo nada para ayudar al programa. (Vanessa Serra Diaz)

Otro llamado a los equipos y al liderato del BSN

Hourruitiner entiende que era algo factible hacer un calendario ajustado, pues desde enero se le comunicó al BSN este compromiso en Bélgica.

“No podemos pretender terminar de jugar un juego del BSN para montarse a las 6:00 de la mañana del otro día en un avión”, se quejó.

Hourruitiner aclaró, por otro lado, que la Selección 3x3 sí cuenta con el apoyo de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico y su presidente Yum Ramos, así como del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) con su liderato.

De hecho, aseguró que junto a estas dos entidades deportivas existe un plan concreto para 2023 para encaminar la preparación de los jugadores del formato 3x3, con miras a lograr la añorada clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Sí tenemos el nivel mundial y olímpico. Por eso en el Copur nos apoyan. Desde los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla y los Panamericanos en Lima ellos saben lo que hay, y nos van a apoyar”, agregó recordando la medallas de oro y de plata en esas dos justas, a la vez que aseguró que el ente rector del deporte de alto rendimiento en Puerto Rico no se va a dejar llevar por la decepción del Mundial en Bélgica.

Recomienda a jugadores que se especialicen en 3x3

“Tenemos un plan de trabajo, pero ahora queda de los jugadores. Necesitamos que ahora los jugadores decidan qué van a hacer. Tenemos una propuesta para ellos el año que viene”.

Cuando se le preguntó a Hourruitiner si en concreto se está refiriendo a que lo recomendable para estos jugadores es que dejen el baloncesto tradicional al menos en 2023, este asintió aunque deja en manos de los canasteros la decisión final.

“Exactamente, al menos un año. Eso queda del lado de ellos. Yo sé lo que nosotros tenemos, la propuesta… sé el apoyo que tengo del Comité Olímpico y de la Federación de Baloncesto. Ahora me falta auscultar cuál es el apoyo que tengo de los jugadores”, agregó el gerente.

¿Es confiable para ellos creer que los que les dicen que apoyan a la Selección Nacional, lo harán con miras a París 2024, luego de escuchar las declaraciones de Matías?, se le preguntó a Hourruitiner.

“Sí, pero él está hablando del BSN. Todo lo que Ángel dijo, que es verdad, es sobre el BSN. ¿Qué va a hacer el BSN la semana que viene? Ellos se van a detener (pausar el torneo) porque va a jugar la Selección grande”, dijo refiriéndose al quinteto nacional que jugará el 1 y 4 de julio en el Coliseo Roberto Clemente, la tercera ventana clasificatoria hacia el Mundial de FIBA 2023.

“Nosotros jugamos aquí (Bélgica) una Copa Mundial. ¿Qué hizo el BSN? Nada”, lamentó Hourruitiner, quien también se quejó de que el dirigente del trío, Pedro González, no pudo hacer el viaje porque no recibió a última hora el permiso de su equipo de los Grises de Humacao, cuando ya estaba confirmado que viajaría e incluso tenía sus boletos de avión comprados.