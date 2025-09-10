¿Qué jugadores boricuas estarán presentes en los campos de entrenamiento de la NBA?

Un puñado de canasteros boricuas estará presente en los campamentos de pretemporada de la NBA a partir del 29 de septiembre.

El armador José Alvarado se reportará a los Pelicans de Nueva Orleans camino a su quinta temporada en la denominada mejor liga de básquetbol del mundo.

Viene de jugar con Puerto Rico en el torneo AmeriCup en Managua, Nicaragua, el pasado mes, donde se lesionó la espalda en la derrota de cuartos de final contra Argentina. La lastimadura no fue de gravedad.

En la campaña 2024-25, el base de 27 años promedió 10.3 puntos con 4.6 asistencias en 56 encuentros.

En Denver, el alero Julian Strawther comenzará su preparación para su tercer torneo con los Nuggets, quien tendrá de estreno a José Juan Barea como asistente técnico del dirigente David Adelman.

Strawther, de 23 años, disputó 65 partidos para media de 9.0 unidades. Denver quedó eliminado en las semifinales de la Conferencia del Oeste.

En Minnesota, el delantero Enrique Freeman tiene un pacto de dos vías con los Timberwolves.

Freeman, primera selección de los Vaqueros de Bayamón en el pasado sorteo de jugadores de nuevo ingreso del Baloncesto Superior Nacional (BSN), perteneció a los Pacers de Indiana en la pasada temporada. En el torneo 2024-25, vio acción en 22 partidos con los actuales subcampeones. En ocho minutos, promedió 2.8 tantos.

Por otro lado, en Miami, el escolta del programa nacional Ethan Thompson tiene un contrato Exhibit 10 con el Heat. Un pacto de este tipo es un acuerdo de un año, no garantizado y con salario mínimo, que permite a una organización invitar a jugadores a su campo de entrenamiento con la opción de convertirlo en uno de doble vía.

Thompson, de 26 años e integrante los Osos de Manatí en el BSN, cuenta con una experimentada carrera en la G-League. En 128 juegos de temporada regular (118 como titular), promedió 17.3 puntos, 4.6 rebotes y 3.6 asistencias con los quintetos de Osceola, Capitanes de Ciudad de México y Windy City Bulls.

Enrique Freeman y Phillip Wheeler, igualmente, dirán presente. (Archivo)

El alero Phillip Wheeler, de 23 años, también tiene un acuerdo de Exhibit 10 con el Magic de Orlando.

El canastero de los Piratas de Quebradillas debutó en la NBA en la pasada temporada con los 76ers de Filadelfia al acordar un contrato de 10 días.

Jugó cinco partidos con los Sixers. Anotó ocho puntos y atrapó ocho rebotes en un total de 44 minutos.

Wheeler y Thompson podrían enfrentarse el próximo 4 de octubre cuando el Heat y el Magic se vean en un partido de exhibición en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan.