“Salimos determinados a robarnos este partido”: Manatí confirma su gran estado de forma en el arranque de la serie final del BSN

“La seis victorias fueron parte del pasado. Ahora, estamos en una serie nueva. Tuvimos la bendición de sacar este gran partido. Con o sin Louis King, era un gran partido porque jugar aquí no es fácil. Todavía no he procesado en el momento en que estamos. Voy juego a juego”, expresó Ríos tras el triunfo.

“Espectacular. Que vaya se y se case más a menudo (bromeó). Desde que estuvo conmigo en Santurce. En ese momento lo trajo René Morales (ex gerente general de los Cangrejeros). Desde que lo tuvimos supimos de su calidad, pero por encima, la calidad de ser humano que es. Me atrevo a dejarle las llaves de mi casa con mi esposa y mi hija. Como jugador, en las áreas de esfuerzo está metido con todo el deseo del mundo por ganar. Está en todas”, describió Ríos a su centro.

La reacción criolla llegó tarde

“Hay una parte vital que tenemos que entender, que es creérnoslo. Posiblemente en la primera mitad, por alguna razón, estuvimos en arena movediza. No quiero adjudicárselo al hecho de que no estaba Louis, pero a veces trabaja en el subconsciente de los jugadores. Ver cómo nos va sin Louis”, indicó el dirigente de los Criollos, Wilhelmus Caanen.

“Sabemos lo importante que es Louis para nosotros. Yo no pensaba que porque Louis no estuviera no teníamos posibilidad. El mensaje en todo momento era sacar la victoria. Ahora no quiero pensar que vamos a Manatí y Louis se ponga la capa de héroe. No es justo tampoco. A la hora de verdad, tiene que ser colectivo”, apuntó Caanen.