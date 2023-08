Manila, Filipinas - Puerto Rico tuvo hoy, miércoles, su mejor juego hasta la fecha en la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2023 para adelantar a la segunda ronda del torneo.

El Equipo Nacional dominó de principio a fin a China, con una victoria 107-89 que colocó a los boricuas en la lista de los mejores 16 del planeta por segundo Mundial consecutivo.

Cinco jugadores terminaron anotando puntos en doble figura, liderados por 22 puntos del armador titular Tremont Waters, más 18 unidades y 10 rebotes del cubano Ysmael Romero.

Los boricuas atinaron 16 triples, su mejor puntería en un encuentro hasta el momento, y dominaron los puntos en transición, 21-13. El banco aportó 42 unidades.

/

“La manera que jugamos: genial. Controlamos los rebotes, menos errores, más asistencias y rebotes ofensivos. Creo que jugamos nuestro mejor juego aquí en Manila”, expresó el dirigente Nelson Colón luego del encuentro.

PUBLICIDAD

“Este es un buen momento para nosotros. Hicimos “click” rumbo al siguiente capítulo”, añadió Colón.

Puerto Rico finalizó el juego con 42 rebotes y 22 asistencias. Waters solo cometió un ‘turnover’, cuando promedió seis en los primeros dos choques.

Puerto Rico terminó segundo en el Grupo B con récord de 2-1, detrás de Serbia, invicto en tres salidas. A partir del viernes, los dos seleccionados se cruzan con República Dominicana (3-0) e Italia (2-1), ambos del Grupo A.

Las marcas de los cuatro quintetos se arrastran a los octavos de final, donde de los mejores dos adelantan a los cuartos de final.

“No es misión completada todavía. Se siente bien ganar y poder seguir jugando. En general, nos enfocamos en lo siguiente. Estos partidos quedan en el pasado. Solo queremos seguir mejorando y continuar creciendo juntos”, apuntó Waters, quien ganó su segundo trofeo de Jugador del Partido.

Entre los mejores anotadores, estuvo Chris Ortiz con 13 puntos, el mejor partido ofensivo para el capitán de Puerto Rico, luego de una inconsistente demostración en la gira de fogueos, más en el inicio del Mundial. En los primeros dos juegos apenas sumó cinco puntos.

Chris Ortiz, a la izquierda junto a Arnaldo Toro, despertó con 13 puntos en el partido ante China. (Ramón “Tonito” Zayas)

”Encajar a tiempo es parte del baloncesto. Chris es parte de nuestro núcleo. Nos ha ayudado en todo, desde las ventanas. Es el soporte del grupo. Esta noche, todo el mundo está feliz porque anotó, pero pienso que hizo un gran trabajo en la defensa, en los rebotes y en los “switch” con los gares. Logró los tiros abiertos y es bueno para nosotros porque fueron cuando más los necesitábamos (en la primera mitad)”, resaltó Colón sobre el delantero, que marcó todos sus puntos en la primera parte, dominada por 15 puntos (52-37).

PUBLICIDAD

Puerto Rico y República Dominicana jugarán el viernes en un anticipado duelo caribeño. Los seleccionados vecinos se vieron en un partido amistoso el pasado 4 de agosto en el Coliseo José Miguel Agrelot, con los locales ganando 93-85.

En aquel momento, el quinteto dirigido por el argentino Néstor “Che” García, no contó con el centro de los Timberwoles de Minnesota, Karl- Anthony Towns, quien se unió a la gira preparatoria de los quisqueyanos en Europa.

Towns y Dominicana atraviesan por el mejor momento del seleccionado en una Copa del Mundo. El combinado terminó invicto en la primera fase, incluyendo una victoria contra los italianos.

Carlos Arroyo, gerente general de Puerto Rico, comparte con la leyenda Yao Ming, presidente de la Federación de Baloncesto de China. (Ramon "Tonito" Zayas)

Colón anticipa una dura batalla en la capital filipina.

“El viernes será una guerra. Será un partido fuerte. Tenemos una gran relación con ellos fuera de la cancha. Cuando jugamos, son dos naciones orgullosas que juegan duro. Tenemos que esperar eso”, indicó Colón.

“Esta noche (miércoles), estamos felices. Celebramos nuestra primera meta. Mañana, (jueves), pensamos en Dominicana. Vamos a ver videos para preparar el equipo para este partido”, añadió Colón.

El resultado contra China dejó un buen sabor en el conjunto patrio luego de una luchada victoria en tiempo extra contra Sudán del Sur, más el esfuerzo realizado en la segunda mitad en el revés contra Serbia tras una primera parte de pesadilla.

Dominar el choque contra los chinos desde el saque era justo lo que necesitaban para ir con mayor confianza a la segunda fase del torneo.

“Pienso que por primera vez dominamos un partido que nos da un nivel de confianza extra para lo que sigue. Esperen lo mejor de nosotros”, aseguró Romero, por su lado.

PUBLICIDAD

“Era lo que queríamos hacer. Salir con una victoria. Alcanzamos nuestra primera meta de avanzar a segunda ronda. Solo estoy feliz por la victoria”, expresó Ortiz en la zona mixta luego del encuentro.

John Holland lucha por un espacio en la pintura ante dos jugadores de China. (Ramon "Tonito" Zayas)

“Me siento bien. Confío en el trabajo que pongo cada día. Gracias a mis compañeros por continuar confiando en mí y encontrándome en cancha. Agradecido por el triunfo”, agregó Ortiz.

De este grupo de 12 jugadores solo Isaiah Piñeiro estuvo en la edición de China 2019. En aquella ocasión, bajo la tutela de Eddie Casiano, Puerto Rico adelantó a la segunda fase y sufrió derrotas ante Serbia e Italia, fallando en adelantar a los cuartos de final.

“Muchos en algún momento dudaron. Estamos aquí contentos, con una sonrisa. Sé que el pueblo también lo está. Es un grupo joven, que tiene mucho deseo. Es un proceso. Muchas personas lo entienden. Otros no. Nosotros estamos aquí cumpliendo la meta que teníamos que era pasar a la segunda ronda. Tenemos un gran rival de frente y estamos listos para el resto”, declaró Romero.

“La diferencia era que la oportunidad estaba en nuestras manos. No dependíamos de nadie. Era imposible no salir de esta manera. Teníamos que hacerlo de esa manera. No había de otra”, destacó Romero.