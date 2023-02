Ponce. La primera y última vez que Sergio Hernández intentó dirigir en el Baloncesto Superior Nacional (BSN), no pudo pasar de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín.

Ocho años después de la fallida integración a los entonces Atenienses de Manatí, bajo la administración del apoderado Félix “Felo” Rivera por un erróneo asesoramiento en el visado de trabajo, el laureado mentor argentino está de vuelta en la isla- con los papeles al día- para comandar a los Leones de Ponce en la temporada 2023.

El quinteto melenudo hizo el anuncio de la contratación de Hernández a finales del año pasado, tras la salida del técnico Wilhelmus Caanen. Mientras se gestionaba los documentos para laborar en suelo estadounidense, Hernández, subcampeón con la selecciona argentina en el Mundial de China 2019 y medallista de bronce olímpico en Pekín 2008, visitó la Ciudad de Señorial como turista para conocer su nueva casa por los próximos cinco meses.

PUBLICIDAD

Regresó el pasado 16 de febrero para comenzar de lleno en los entrenamientos de los Leones el pasado lunes.

“Venía (aquella vez) con mucho ilusión y totalmente ignorante de las reglas, por lo menos de mi lado. No sé del lado que intentó traerme. Todo el mundo sabe que acá hay que venir con el visado de trabajo”, recordó Hernández, de 59 años, con El Nuevo Día, antes de la práctica matutina con los Leones.

“Había trabajado en España y en Brasil y es al revés. Entras y haces (la gestión) del permiso de trabajo. Sucedió lo que sucedió. Así como llegué me tuve que volver. Puerto Rico es un lugar, y lo he dicho mil veces, de los pocos lugares en el mundo donde el baloncesto es el deporte número uno. A cualquier entrenador le seduce estar en lugar donde el básquet se vive como se vive acá. Tiene potencial, tiene historia. A veces me cuesta entender que alguien le sorprenda que uno elija dirigir en Puerto Rico. Me parece absolutamente normal. Es una buena opción”, agregó.

En una segunda estadía, Hernández estuvo como entrenador del seleccionado argentino desde 2016 hasta los Juegos Olímpicos de Tokio. A nivel profesional volvió a tomar las riendas de un club en 2020 con el Casademont Zaragoza en la Liga ACB de España antes de aceptar la oferta de los Leones.

A través de los años, además de Manatí, hubo ofertas informarles para venir a dirigir en Puerto Rico. En otros momentos, no era compatible por sus compromisos en el exterior. Esta vez, llamaron los Leones. Al otro lado de la línea estaba el gerente Gabriel Ortiz en representación del apoderado Gerardo Misla. Solo tomó tres días para formalizar el acuerdo por una temporada.

PUBLICIDAD

“Había tomado una decisión después de Tokio. Se había sumado muchas cosas. Llevaba cierta cantidad de años haciendo lo mismo. Mi estadía en Zaragoza fue difícil porque tuve que ir sin la familia y con la pandemia en el momento más duro, en cuarentena entrenando y sin público en las gradas. Todo era protocolar. Decidí que luego de Tokio iba a tomar un descanso para revaluar un montón de cosas, incluso si quería seguir agarrando el bolso y continuar cambiando de casa y país”, compartió.

“Así estuve más de un año hasta que comencé a hablar con mis cercanos para decir que tenías ganas de volver al ruedo. Ahí, justo aparece Ponce. Fue muy fácil. Me llamó Ortiz sin mucha expectativa, pensando que no iba a contestar o iba a decir que no. Lo pasé a mi representante, que luego me llamó con la oferta. Me pareció bien. Prácticamente, no hubo que pelear muchas condiciones”, indicó.

Otra llamada del lado ponceño fue la de Carlos Morales, exestratega de la selección de Puerto Rico y asistente técnico de los Leones desde el año pasado para asegurarle la libertad de trabajo y el respeto que iba a tener en la plaza de la Perla del Sur.

Hernández junto a Carlos Morales, exdirigente de Puerto Rico y asistente técnico en los Leones. (VANESSA SERRA DIAZ)

“Venir a un equipo que no solo quiere ganar la liga, que quiere también mejorar como franquicia y cultura, y su metodología de trabajo, me pareció un desafío espectacular. Cuando me dijeron que iba tener como asistente a Morales, a Javier “Toñito” Colón y a Carlitos Rivera, bienvenido sea. Es una maravilla”, apuntó.

PUBLICIDAD

Hernández, apodado “La Oveja”, toma unos Leones que vienen de una dolorosa barrida en semifinales en cuatro partidos contra los campeones defensores Vaqueros de Bayamón. Retirado Rivera, más la salida de Ángel Daniel Vassallo al firmar con los Cangrejeros de Santurce, solo queda el armador Luis López del quinteto que llegó a la final de 2019.

El nativo de Bahía Blanca tendrá un núcleo compuesto por Jezreel de Jesús, Mike Rosario, Carlos “Yao” López, Jahvari Josiah y Jermanie Bishop, más las integraciones de Aleem Ford y Jordan Murphy mientras avance la temporada. Cameron Oliver fue anunciado como el primer refuerzo del quinteto. Trent Frazier, escogido en el pasado sorteo, es una posibilidad para unirse a finales de la temporada regular.

“La primera charla con la gente de Ponce fue muy honesta. Nosotros vamos a buscar ganar la liga”, señaló Hernández, con seis campeonatos en la Liga Nacional de Argentina.

El acuerdo de Hernández con los Leones es por una temporada. (VANESSA SERRA DIAZ)

“No nos tiene porqué asustar decir eso, al contrario. Cuando armas a un equipo, ya sea el Heat, los Warriors o los Leones, es como una frazada corta: te tapas la cabeza, te destapas los pies. Te tapas los pies, te destapas la cabeza. Por ejemplo, estamos en una liga donde en un sorteo tienes que esperar si un jugador se presenta o no, como pasó con Trent, que ficha un contrato multianual con un equipo en el exterior (Rusia), pierdes la posibilidad de tenerlo y creas dudas si llenas ese espacio con un criollo o no. Hemos tenido paciencia y fortuna”, dijo.

PUBLICIDAD

“Apostamos que Trent pueda estar al final del torneo. Armamos un equipo que pueda competir en la fase regular de buena manera. Si se da como pensamos, seremos un equipo superpoderoso para agarrar la liga porque estaremos con un jugador de alto nivel (Frazier). Juntarlo con “Macho” (De Jesús), Ford, con una buena pareja de extranjeros, con Murphy y Josiah, ya hablamos de un equipo que no tiene excusas. Nada te asegura ganar, ni aunque viniera (Facundo) Campazzo, pero sí te asegura intentar”, analizó.

Los Leones, que no ganan el cetro del BSN desde los campeonatos consecutivos en 2014 y 2015, abrirán la temporada el 23 de marzo en el Auditorio Juan “Pachín” Vincens frente a los Capitanes de Arecibo.