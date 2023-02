La posibilidad de representar a Puerto Rico en las Olimpiadas de París 2024 ha llevado a cinco canasteros boricuas que juegan en el Baloncesto Superior Nacional (BSN) a dejar de lado sus carreras en esta liga para comprometerse con el programa de baloncesto 3x3 en busca del ansiado sueño olímpico.

Se trata de Brian Vázquez, Antonio Ralat, Adrián Ocasio, Luis Cuascut y Leandro Allende, quienes fueron presentados este lunes como los integrantes del conjunto 3x3 que se dedicará a entrenar y jugar esta modalidad de baloncesto a tiempo completo, por lo que no militarán este año con sus equipos del BSN.

De hecho, el grupo sale mañana hacia Francia para jugar el 3x3 Quest de La Rochelle el 24 y 25 de febrero. También verán acción en el Winter League de Serbia, que es clasificatorio al Challenger de Belgrado; e irán al Zurich Trophy Cup, en Suiza.

Igualmente, el grupo tiene en agenda los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador, los Juegos Panamericanos de Santiago, el Mundial y el AmeriCup de la modalidad.

“A mí no se me hizo difícil decirle que sí a esta oportunidad”, expresó Vázquez, jugador de los Capitanes de Arecibo en el BSN. “Desde pequeño dije que me quería dedicar al baloncesto y viajar el mundo y aportar ese granito de arena. Esta oportunidad no podía estar más clara para mí, así que la tomé sin pensarlo”, añadió el atleta de 28 años y 6′3″ de estatura.

Por su parte, Cuascut -que reconoció que extrañará estar con los Vaqueros de Bayamón- dijo que el deseo de viajar e intentar llegar a la justa veraniega de París lo impulsó a abrazar el proyecto orquestado entre la Federación de Baloncesto de Puerto Rico (Fbpur) y el Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur).

“Una de las razones por las que di este salto es porque soy un chamaco joven y pienso que la oportunidad de viajar y representar a Puerto Rico en el 3x3 no se la ofrecen a todos. Me voy a dar la oportunidad de tratar de llegar a las Olimpiadas, que es algo que todo atleta quiere”, declaró el jugador de 24 años y 6′6″ de estatura.

Ralat también indicó que decidirse por jugar solo 3x3 fue una decisión “fácil”, pero a la vez difícil porque le gusta jugar en el BSN con los Cariduros de Fajardo.

“Fue fácil en el sentido de que es un orgullo y un honor ser seleccionado para representar a Puerto Rico en el 3x3″, argumentó el deportista de 26 años y de 6′2″.

Ocasio, de los Gigantes de Carolina, apuntó que el llamado sueño olímpico fue lo que lo llevó a aceptar esta encomienda.

“Cuando nos hicieron el acercamiento y nos dejaron saber la oportunidad real que teníamos de obtener una clasificación olímpica, me hizo inclinarme por el 3x3. Cualquier jugador que tenga la oportunidad de ir a una Olimpiada y de obtener una medalla es distinto y tú te inclinas por eso”, estipuló el competidor de 24 años y 6′8″.

Por último, Allende aceptó que le tomó un tiempo pensar si aceptaría la invitación, pero que una vez analizó la situación y escuchó la oferta del director del programa 3x3, Oscar Hourruitiner, decidió dar el paso.

“Viajar el mundo como atleta profesional es algo que yo he querido hacer toda mi vida, y los dueños de los Cariduros de Fajardo entendieron y me están apoyando. Así que no fue tan difícil porque toda mi familia, amigos y el equipo me apoyó”, articuló Allende, de 24 años y 6′6″.

Los cinco canasteros coincidieron en que la posibilidad de clasificar a los Juegos de París es real.

“Creo que tenemos una gran oportunidad, y ese es el sueño de todos nosotros desde niños. Creo que es bastante real”, resumió Ralat.

Proyecto 3x3 París 2024

Hourruitiner explicó que los cinco atletas fueron reclutados por sus características físicas y destrezas particulares, y recordó que todos tienen experiencia en el baloncesto 3x3.

“Estábamos buscando jugadores híbridos, que puedan anotar de diferentes maneras. Que puedan defender, que puedan rebotear. Básicamente que sean todoterreno”, abundó Hourruitiner.

Por su parte, el presidente de la Fbpur, Yum Ramos, señaló que el proyecto busca tener un equipo que participe en todas las competencias del World Tour y el Challenger organizados por la FIBA de cara a la clasificación de las próximas Olimpiadas. Añadió que la inversión del plan se ubica entre los $250,000 a $300,000, que saldrán de fondos del Copur y de la Fbpur.

“Este es el grupo que va a estar corriendo durante todo el año. Dependiendo de las otras competencias que tengamos, ya sea equipos nacionales u otros eventos, podríamos añadir otros jugadores”, dijo Ramos.

Los jugadores también tendrán derecho al 60% de las ganancias de los premios obtenidos, mientras el 40% se destinará para el programa. Asimismo, contarán con apoyo técnico, psicológico, nutricional y de preparación física.

En cuanto a la clasificación olímpica, el director del Departamento de Alto Rendimiento, Fernando Olivero Lora, explicó que se buscará que Puerto Rico pueda posicionarse entre los mejores 20 del ranking al 1 de noviembre de este año, para poder colocarse entre los equipos que buscarán ese pase a París el próximo año.

Puerto Rico está actualmente en la posición 24.