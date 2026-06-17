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Culmina una fase de demolición del Coliseo Héctor Solá Bezares de Caguas

El Municipio proyecta iniciar la construcción entre finales de agosto y principios de septiembre

17 de junio de 2026 - 12:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una primera etapa en la demolición de la estructura ya fue completada. (Xavier Araújo)
Fernando Ribas Reyes
Por Fernando Ribas Reyes
Periodistafernando.ribas@gfrmedia.com

Mientras avanza el proceso para la reconstrucción del Coliseo Héctor Solá Bezares, la instalación atraviesa varias etapas que incluyen la demolición de la estructura original y el proceso de subasta que, de cumplirse el calendario establecido, permitirá iniciar la construcción de la nueva facilidad entre finales de agosto y principios de septiembre.

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El Municipio de Caguas y el ingeniero Luis Alicea actualizaron a El Nuevo Día sobre el estado del proyecto de reconstrucción de la sede de las Criollas del Voleibol Superior Femenijno y los Criollos del Baloncesto Superior Nacional (BSN), instalación que sufrió severos daños tras el paso del huracán María en 2017.

Esperamos que la construcción inicie a finales de agosto o principios de septiembre. Esa es la meta”, dijo Alicea.

En octubre de 2025, el municipio informó en conferencia de prensa que proyectaba inaugurar la nueva instalación en 2028 y que contaba con $35 millones en fondos de FEMA para su reconstrucción.

Desde entonces, la demolición de la estructura ha avanzado significativamente. Durante una visita reciente a los predios, El Nuevo Día constató que solo permanecen visibles la base de lo que era la superficie de juego y los accesos al área excavada.

Alicea explicó que la demolición se divide en dos fases y que la primera ya concluyó.

“La primera parte consistía en demoler todo lo que estaba sobre el nivel del terreno. Esa ya fue completada. Hay otra demolición, que es lo que está bajo la tierra. Se adjudicó y se espera que inicie a mediados de julio”, dijo el ingeniero.

El Municipio de Caguas ha dicho que proyecta inaugurar la nueva instalación en 2028.
El Municipio de Caguas ha dicho que proyecta inaugurar la nueva instalación en 2028. (Xavier Araújo)

Las Criollas de Caguas vivieron una de las etapas más exitosas de su historia en el Solá Bezares.

Tanto el sexteto del Voleibol Superior como los Criollos del BSN disputan actualmente sus partidos como locales en el Coliseo Roger Mendoza, ubicado al inicio del complejo deportivo donde se levanta la nueva instalación.

Alicea confirmó que parte de los fondos federales ya se ha utilizado en las labores de demolición, aunque aseguró que el proyecto mantiene los recursos necesarios para continuar.

“Sí se ha utilizado, pero nos han dado más (de FEMA). Tenemos más de $35 millones”, dijo Alicea.

Las Criollas han decidido tener partidos amistosos este próximo fin de semana en su casa, el Coliseo Héctor Solá Bezares.
Las Criollas establecieron una dinastía en el Solá Bezares. (Juan Ángel Alicea Mercado)

Mientras tanto, el proceso de subasta para la reconstrucción sigue su curso. Este miércoles está programada una visita a los predios para las compañías interesadas en participar del proceso.

“Es para los que le interese participar de la visita, ver los detalles y hacer sus preguntas”, dijo Alicea.

La fecha límite para someter propuestas es el 29 de julio.

El ingeniero también ofreció un panorama sobre el interés que ha despertado el proyecto. Indicó que 35 compañías han solicitado los documentos de la subasta, entre ellas “las 10 empresas constructoras más grandes de Puerto Rico”.

Además, señaló que entre los interesados figuran suplidores de equipos y servicios, así como firmas de ingeniería y arquitectura que han solicitado información sobre la obra.

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CaguasFEMAHuracán MaríaConstrucción en Puerto RicoBSNVoleibol Superior Femenino
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Fernando Ribas Reyes
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Comencé a trabajar formalmente en el 1995 para GFR Media luego de haber estudiado comunicaciones con una concentración en periodismo escrito. He cubierto local e internacionalmente las ligas, deportes y atletas...
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