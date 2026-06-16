¿Quiénes son los seis candidatos a abanderados para Santo Domingo 2026?

El Comité Ejecutivo del Comité Olímpico de Puerto Rico (Copur) seleccionó a los seis atletas finalistas que serán considerados para fungir como abanderados en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, informó la entidad en un comunicado.

Los candidatos son la softbolista Karla Claudio, la nadadora Kristen Romano, la jugadora de balonmano Nathalys Ceballos, el luchador Darian Cruz, el bolichista Israel Hernández y el tirador Luis “Tuto” Bermúdez, según detalló el Copur.

Los finalistas fueron escogidos tras evaluar las nominaciones sometidas por las federaciones nacionales. “Contamos con atletas extraordinarios que representan lo mejor del deporte puertorriqueño. La selección de los finalistas no fue una tarea sencilla, pues cada uno de los nominados cuenta con méritos deportivos y personales que los hacen dignos de esta distinción. Estamos convencidos de que los seis atletas seleccionados representan con orgullo los valores del olimpismo”, expresó la presidenta del Copur, Sara Rosario Vélez.

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Un abanderado por rama será seleccionado el 17 de junio mediante votación del pleno del Copur.

Claudio ha sido protagonista de importantes logros en el ciclo olímpico regional. En los Juegos Centroamericanos y del Caribe ha conquistado medallas de oro en Barranquilla 2018 y San Salvador 2023. Además, formó parte de los equipos que obtuvieron medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, así como medallas de bronce en Lima 2019 y Toronto 2015. Bajo su liderazgo, la Selección Nacional de Sóftbol Femenino alcanzó en 2023 la tercera posición del ranking mundial.

La softbolista Karla Claudio, una de las principales figuras del equipo nacional, destaca entre las seis candidatas a abanderada de Puerto Rico rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. (Suministrada / WBSC)

Romano posee 14 récords nacionales. Su actuación más sobresaliente llegó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, donde ganó tres medallas de oro en los 200 metros combinado, 400 metros combinado y 200 metros dorso, además de una medalla de bronce en los 100 metros dorso.

Ceballos ha representado a Puerto Rico en campeonatos mundiales, Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe. Su trayectoria incluye medallas en Cartagena 2006, así como preseas de plata en Mayagüez 2010, Barranquilla 2018 y San Salvador 2023. Ha sido reconocida en cuatro ocasiones como Atleta del Año del Copur (2008, 2015, 2021 y 2023).

Cruz conquistó la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. En 2024 obtuvo la medalla de oro en el Clasificatorio Olímpico celebrado en Acapulco, México, asegurando su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde finalizó en la quinta posición. Actualmente ocupa el noveno puesto del escalafón mundial de la United World Wrestling (UWW).

El luchador Darian Cruz, medallista panamericano y olímpico, también figura entre los seis candidatos a abanderado de Puerto Rico. (Xavier Araújo)

Hernández participará en Santo Domingo 2026 en su quinta aparición en Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ha conquistado seis medallas para Puerto Rico: tres de oro, dos de plata y una de bronce, logrando subir al podio en Mayagüez 2010, Veracruz 2014, Barranquilla 2018 y San Salvador 2023.